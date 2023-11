Tale e Quale Show, l’abbraccio alla Toscana di Carlo Conti e Giorgio Panariello: “Proviamo a regalarvi leggerezza”

La settima puntata della tredicesima edizione di Tale e Quale Show si apre con un pensiero dovuto di Carlo Conti alle popolazioni della sua regione, la Toscana, duramente colpite dal maltempo nelle ultime ore. Il conduttore ha un legame viscerale con la sua terra tanto che, dopo anni a Roma ha deciso di tornare a vivere con la famiglia nella sua città natale, Firenze.

“Anche questa settimana sarà difficile portare un sorriso a tutti voi, soprattutto io e Giorgio Panariello, ma tutti quanti siamo profondamente colpiti dai fatti accaduti ieri nella nostra Toscana, nelle province di Prato, Pistoia, Livorno. Esprimiamo la nostra vicinanza e speriamo di portarvi un po' di leggerezza”, queste le parole di Conti durante l’anteprima.

Poi il conduttore inizia la serata di diretta di venerdì 3 ottobre, annunciando che questa settima è una puntata particolarmente importante, perché si stabilirà chi sono i cinque migliori concorrenti che la prossima settimana continueranno il loro percorso e parteciperanno al super torneo.

Poi, come di consueto, passa a presentare la giuria, e anche Giorgio Panariello dedica un pensiero dovuto alla sua regione e in particolare alla sua provincia: “Non possiamo che essere vicini, però conosciamo la tempra dei pratesi e sono sicuro che riusciranno ad uscire da questa situazione molto prima di quanto pensiamo”, poi Carlo Conti sottolinea la terribile coincidenza con l’alluvione di Firenze del 1966 che avvenne anch’essa i primi giorni di novembre, il 4: “Evidentemente non abbiamo ancora imparato niente”, nota il conduttore per poi aggiungere: “Ma anche oggi come allora ci sono tanti volontari al lavoro”.

Poi, dai social arriva la domanda: "Toscani, farete qualcosa per le popolazioni colpite?" intendendo qualche spettacolo per raccogliere fondi in aiuto e looro pronti rispondono: "Certo, appena sarà possibile ci muoveremo". E Malgioglio: "Non solo toscani, lo faremo tutti!"

Presentando la giuria, Carlo Conti svela anche il giudice aggiunto che è proprio “tale e quale” a Mario Giordano. Ad aprire il giro delle esibizioni invece, è Alex Belli a cui è stato chiesto per l’occasione di trasformarsi in Ricky Martin e di interpretare uno dei grandi successi del cantante in lingua ovviamente spagnola: “Maria”