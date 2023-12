The Voice Kids 2, finale al via: un bel regalo di Natale (in coro) e standing ovation per le grandi voci in gara

Un regalo di Natale per il pubblico apre la finale di The Voice Kids 2. Arriva infatti all’ultimo atto, la seconda edizione del talent show dedicato ai giovanissimi talenti della musica in Italia. A condurre la serata, come sempre, Antonella Clerici.

Ma una finale è una puntata speciale e se poi arriva a poche ore da Natale, non può che riflettere anche l’atmosfera magica delle feste. In apertura della serata del 22 dicembre quindi arriva una bella sorpresa per il pubblico. A introdurre l’atmosfera è il simpatico ingresso di Clementino, vestito da perfetto elfo di Babbo Natale. Ma è solo l’inizio, perché poi tutti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alle blind auditions e alle semifinali vengono riuniti in un grande coro e regalano al pubblico una versione ultra energetica del classico di Natale “Alla I Want for Christmas”, un bel modo per celebrare un’esperienza che comunque rimarrà nei loro ricordi per sempre.

Finita l’esibizione del grande coro, Antonella Clerici si prende i due partecipanti più giovani: Walter e Carlotta di otto anni, e li insignisce del ruolo di “valletti”, per l’intera durata della puntata.

Con queste premesse inizia ufficialmente la gara. A rompere il ghiaccio è Loredana Bertè che fa cantare per prima la potente voce di Valentina Gianboi. A seguire un'altra delle voci più forti dell'intero talent, quella di Simone Grande a cui Clamentino assegna un brano difficilissimo come All by my self.

Ma come si arriverà stasera a decretare il vincitore? Ognuno dei quattro coach, dopo la semifinale della settimana scorsa, guida ora una squadra composta da tre talenti.

Arisa ha scelto di arrivare a fine gara con un team composto da: Amelie Rizzi; Emma Buscaglia; Alice Alfonso. Clementino ha puntato su Alexander Racioppi; Simone Grande; Rita Longordo. Gigi D'Alessio ha portato in finale: Lucia Solazzo; Luigi Vitagliano; Angelica Stuppia. Loredana Bertè infine, punta su: Valentina Giamboi; Yari Verdesca; Desiree Malizia.

Nella sfida di questa sera tutti i talenti rimasti in gara per vincere The Voice Kids 2 si esibiranno con i loro cavalli di battaglia e, alla fine di queste esibizioni, ogni coach sceglierà un superfinalista. A quel punto la gara sarà a quattro.