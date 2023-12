The Voice Kids 2, stasera in tv la finale: le anticipazioni

Siamo giunti al giorno della finalissima: "The Voice Kids" va in onda oggi, venerdì 22 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, con l'ultimo atto, quello che decreterà il vincitore della seconda edizione del talent condotto da Antonella Clerici, dedicato alle giovani voci del nostro territorio. I componenti delle squadre di Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio si contendono lo scettro della seconda edizione dello show.

The Voice Kids – Anticipazioni finale

Dopo le tre fasi dedicate alle emozionanti "Blind Auditions", in cui i coach, con la loro schiena volta ai concorrenti, hanno ascoltato le voci senza poter vedere chi cantava, e la recente semifinale della settimana scorsa, i coach sono ora pronti ad affrontare la sfida culminante. Ogni coach guiderà una squadra composta da tre talentuosi concorrenti, e al termine delle dodici esibizioni, spetterà a ciascun mentore selezionare il proprio "Super finalista". Quest'ultimo avrà l'onore di esibirsi una volta di più nel gran finale della puntata.

In questa fase cruciale, i quattro "Super finalisti" mostreranno il meglio di sé con il loro repertorio distintivo, e sarà il pubblico presente in studio a decretare il vincitore dell'entusiasmante seconda edizione di "The Voice Kids".

Alla conduzione del programma, la carismatica Antonella Clerici sarà affiancata dai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. La serata promette di essere un mix di emozioni, musica e divertimento, coinvolgendo non solo i 12 giovani concorrenti in gara, ma anche le loro affettuose famiglie. Inoltre, per rendere l'evento ancora più speciale, tutti i bambini che hanno preso parte a questa edizione sono stati gentilmente invitati in studio per regalare al pubblico un'ultima straordinaria performance corale.

Dopo la semifinale di venerdì 15 dicembre, le squadre dei quattro coach sono così composte:

Arisa: Amelie Rizzi; Emma Buscaglia; Alice Alfonso

Clementino: Alexander Racioppi; Simone Grande; Rita Longordo

Gigi D'Alessio: Lucia Solazzo; Luigi Vitagliano; Angelica Stuppia

Loredana Bertè: Valentina Giamboi; Yari Verdesca; Desiree Malizia

Dove vederlo in tv e in streaming (22 dicembre)

La finalissima di "The Voice Kids" va in onda oggi, 22 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

