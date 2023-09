TIM Music Awards – La Festa: la scaletta e gli ospiti

Dopo i "TIM Music Awards" arriva oggi, 20 settembre, su Rai 2 una serata conclusiva dal titolo "TIM Music Awards - La Festa": Nek e Carolina Di Domenico presentano una serata con alcuni tra gli artisti italiani più amati dal giovane pubblico. Si esibisce inoltre il gruppo emergente vincitore del concorso TIM "Suona con la tua band all’Arena di Verona".

TIM Music Awards – La Festa, le anticipazioni

Nek e Carolina Di Domenico conducono, dal sempre suggestivo scenario dell'Arena di Verona, una serata dal titolo "TIM Music Awards – La Festa". Sorta di appendice al "TIM Music Awards 2023", in onda il 15 e il 17 settembre su Rai 1, propone innanzitutto la consueta e ricca carrellata di cantanti del nostro panorama musicale.

Altro momento importante della serata è quello dell'esibizione del gruppo emergente vincitore del concorso TIM "Suona con la tua band all’Arena di Verona": partendo da oltre 1000 candidature, sono stati selezionati 15 cantanti o band, dal pubblico e dalla giuria TIM. La giuria di esperti (formata da Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato) ha poi decretato il vincitore.



TIM è, per il secondo anno, il title sponsor dell’evento, con tanto di collegamenti in diretta dalla TIM Data Room, situata nel backstage dell’Arena di Verona. Citroën è invece per il primo anno sponsor dei premi, con un importante iniziativa ribattezzata RispettAMI, con la quale il brand continua a diffondere messaggi contro il bullismo e il cyber-bullismo tra i giovani.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono

Ecco gli artisti che si esibiscono nel corso della serata:

Emma

Diodato

Renga

Nek

Paola & Chiara

Levante

Mara Sattei

Ana Mena

Elettra Lamborghini

Ariete

gIANMARIA

Tony Effe

LDA

Alfa

Olly

Ciccio Merolla

Dove vedere TIM Music Awards – La Festa in tv e in streaming

"TIM Music Awards – La Festa" va in onda mercoledì 20 settembre 2023, a partire dalle 21.30 su Rai 2. Lo show musicale è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.