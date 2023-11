X Factor 2023, Alex dei SickTeens bacia Ambra, lei sbigottita: “Mi ha baciata. Senza chiedermelo”

“Mi ha baciata. Senza chiedermelo"”, dice Ambra sbigottita, alla fine dell’esibizione dei SickTeens. La seconda manche della quarta puntata del live di X Factor 2023 è appena iniziata e, dopo l’eliminazione di Selmi nella prima manche, la band della squadra di Morgan inizia il secondo turno di esibizioni portando sul palco la sua versione di Careless Memories dei Duran Duran. Una versione piuttosto scatenata nella messinscena, che inizia con il vocalist seduto sul balcone dei giudici, proprio davanti alla postazione di Ambra e dove canta la prima strofa del brano. Poi si alza e, prima di spostarsi sul palco, si china sulla giudice e la sorprende con un bacio. Dall’angolazione della telecamera, il bacio sembra innocquo, sulla guancia, ma a fine performance si scopre che non è così. Mentre l’esibizione va avanti, sempre nel segno di un’estetica piuttosto rock and roll, Ambra rimane sorpresa, ride e sembra imbarazzata. Alla fine del brano il gruppo, come di consueto, si sottopone ai commenti dei giudici, e a quel punto Ambra Angiolini che sembra veramente a disagio dice. “Mi ha baciata.” E sottolinea: “Senza chiedermelo”. Un commento che sottintendeva che il gesto non è stato apprezzato da chi lo ha subito. Il giovanissimo cantante però, sembra proprio non cogliere quella che è ben più di una sfumatura, e risponde con ironia: “Sono maggiorenne.” La giudice cerca le parole e alla fine risponde: “Tu sei maggiorenne ma io no…Io non sono mai maggiorenne per certi baci”. E aggiunge: "Potrei essere tua zia".

Naturalmente, il fatto non passa inosservato agli occhi del pubblico, soprattutto social. Su X-Twitter molti utenti sottolineano il significato del commento di Ambra e il fatto che tale commento non sia stato capito dal ragazzo protagonista del gesto. Il fatto che il cantante dei SickTeens non si sia posto il problema prima, e dopo non abbia nemmeno percepito il disagio nelle parole di Ambra, ha scatenato numerosi commenti di questo tenore: “Ho appena visto un ragazzetto seminudo che si crede Damiano dei Maneskin baciare Ambra senza averle chiesto di poterlo fare. E davanti alla sua perplessità ha solo detto "sono maggiorenne". Ecco, il problema è tutto qui. Non essersi nemmeno chiesto se Ambra lo volesse". Scrive un altro utente: "Ma esattamente perché il cantante dei Sick non ha chiesto scusa ad Ambra che evidentemente non ha apprezzato?”. E ancora: "Vabbe quindi stiamo facendo finta che questo soggetto non abbia fatto nulla di sbagliato con Ambra???”.