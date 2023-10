A Roma una scuola è stata intitolata a Piero Angela

Da Poppea Sabina a Piero Angela il passo è stato breve. Cambia nome l'istituto comprensivo di un quartiere di Roma - Casal Monastero - che ha deciso di omaggiare la memoria del presentatore e divulgatore scientifico, scomparso il 13 agosto 2022 all'età di 93 anni. Al termine di un iter iniziato l'8 settembre 2022, la scuola si chiamerà, d'ora in avanti, Istituto Comprensivo Piero Domenico Angela.

Un uomo speciale

È stato l'istituto stesso, tramite la sua pagina facebook, ad annunciare il cambio di denominazione. In un post si legge che la scuola sarà ufficialmente intitolata "all'uomo speciale che ha reso accessibile a tutti la conoscenza, suscitando sempre interesse e curiosità". Un nome, quello del noto giornalista, che impegna la "comunità a far rimanere salda nella memoria di tutti, e in particolare delle nuove generazioni, la grandezza intellettuale di Piero Angela e a fare la nostra parte per il bene del Paese, come egli stesso ha chiesto. Con grande motivazione e determinazione onoreremo la promessa" promettono dall'istituto.

Era stata la scuola a chiedere il cambio di denominazione. Il via libera definitivo da parte del Comune di Roma è arrivato il 20 febbraio 2023: "È stata una proposta della scuola che abbiamo accolto immediatamente - ha scritto in una nota la vicepresidente del Municipio in cui sorge l'istituto -. Ci siamo attivati subito con l'assessorato alla scuola capitolina Claudia Pratelli che ha portato una delibera in giunta per intitolare l'I.C. Poppea Sabina al divulgatore scientifico più amato d'Italia".