Oscar 2024, delusione per Matteo Garrone, sfuma il sogno della statuetta per "Io Capitano"

Sfuma il sogno dell'Oscar per Matteo Garrone e il suo film Io Capitano, candidato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film Internazionale. Il lungometraggio sul viaggio dei migranti del regista italiano, unico film del Bel Paese candidato insieme ad altri quattro film d'eccezione di questa stagione cinematografica del calibro di Perfect Days, La società della neve, La cattedra dei professori e La Zona d'Interesse che ha vinto la categoria aggiudicandosi l'Oscar come Miglior pellicola internazionale.

Delusione per Matteo Garrone e per il suo film, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 dove ha vinto il Leone d'Argento per la migliore regia e il Premio Mastroianni per l'interpretazione del suo attore esordiente Seydou Sarr, che non ha saputo reggere la concorrenza e conquistare la giuria degli Oscar 2024. L'Italia non ce l'ha fatta a conquistare l'ambita statuetta con Io Capitano, un viaggio epico di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

“Gran parte della forza del film è data dalla straordinaria interpretazione di questi ragazzi - sono state le parole di Matteo Garrone ai microfoni Rai appena prima della cerimonia degli Oscar 2024 -. È un film che riesce a toccare il cuore non solo degli americani ma di tutto il mondo. Dietro i protagonisti del film c’erano dei veri migranti, c’è tanta Italia nel film ma anche tanta Africa".