Madonna, la gaffe con il fan sulla sedia a rotelle: "Perché stai seduto?" | Video

Una figuraccia di proporzioni cosmiche quella fatta da Madonna durante il suo concerto a Los Angeles. La popstar ha preso di mira un fan che nelle prime file era seduto e non partecipava allo show come gli altri spettatori. "Che ci fai seduto lì? Perché stai seduto?" ha chiesto insistentemente la cantante, fino a spingersi al bordo del palco per vederlo più da vicino. Solo una volta lì si è resa conto che lo spettatore, un ragazzo, era sulla sedia a rotelle.

Imbarazzo totale. "Oh, ok, politicamente scorretto" ha detto Madonna provando a sdrammatizzare. Poi si è scusata: "Mi dispiace. Sono felice che tu sia qui", e prima di tornare a cantare ha esclamato: "Oh mio Dio". Lo spettatore ha compreso l'errore, ma la gaffe ormai è fatta ed è virale.