Fermata l'auto peggio tenuta di sempre: "Solo lo specchietto funziona normalmente"

La polizia inglese ha fermato un uomo alla guida di un'auto messa "così male" che lo specchietto retrovisore era, letteralmente, l'unica parte del veicolo che funzionava correttamente. La Smart è stata fermata domenica mattina su Hawthorn Way, a Cambridge.

Il cofano penzolava da una parte, il nastro adesivo teneva assieme altri pezzi dell'automobile. Lo scatto della Smart è presto diventato virale sui social, con decine di migliaia di visualizzazioni. La pattuglia della polizia stradale di Beds, Cambs e Herts ha scherzato su X: "Qualche ipotesi sul motivo per cui abbiamo fermato questo mezzo?".

Pubblicando la fotografia della Smart, gli agenti hanno scritto: "Lo specchietto retrovisore esterno era praticamente l'unica parte dell'auto che non era difettosa". Il veicolo, che non era nemmeno assicurato, è stato posto sotto sequestro.

Non manca l'ironia tra i commenti del post: "Però questa 'cosa' ha carattere", scherza qualcuno. "La tonalità sbagliata di giallo e il modo in cui quel pezzo di nastro adesivo è stato attaccato è un crimine in sé", nota qualcun altro. "Not very Smart!", conclude un utente. Humor inglese.

Any guesses as to why we stopped this??

The offside wing mirror was pretty much the only part of the car that wasn’t defective!

Immediate prohibition put in place.

The driver also wasn’t insured

