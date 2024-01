Il cane eroe che sveglia i proprietari per avvertirli di un incendio

Un incendio che divampa nella notte e il fiuto di un cane, fondamentale per dare l'allarme ed evitare la tragedia. Sono gli ingredienti della storia a lieto fine avvenuta nella cittadina di Arlington, nello stato di Washington (Usa). Protagonista della vicenda una cagnolina di nome Lucy che, nella notte del 29 dicembre scorso, ha iniziato ad abbaiare con un tono diverso dal solito, un cambio di "voce" che ha permesso ai suoi proprietari (e a tutto il vicinato) di allertare i vigili del fuoco.

Come riportato dalla polizia di Arlington in un post sui social, l'incendio era divampata nell'officina adiacente alla casa del vicino, con le fiamme che stavano per raggiungere l'abitazione dove dormiva l'ignaro padrone di casa. Anche Douglas O'Connor, il padrone di Lucy, stava dormendo insieme alla moglie, quando ha sentito abbaiare il cane: "Normalmente le urlo semplicemente di andare a dormire - ha raccontato l'uomo ai media statunitensi -. In passato mi aveva svegliato centinaia di volte, ma questa volta era diverso. Un latrato che non avevo mai sentito prima, un forte ululato differente dal solito abbaiare che ci ha svegliato entrambi. Ero sicuro che ci volesse dire qualcosa".

La moglie di O'Connor è così andata a vedere cosa stava succedendo e perché la cagnolina aveva dato l'allarme: una volta affacciatasi alla finestra, la donna ha notato che nell'abitazione del vicino era in corso un violento incendio. La coppia ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco e i servizi di emergenza, che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che arrivassero dove si trovava il proprietario, che stava ancora dormendo quando sono arrivati i soccorsi.

"I vigili del fuoco hanno detto che sarebbero bastati 10 minuti in più - ha spiegato O'Connor -, è stato spaventoso". Come mostrano le immagini pubblicate su Facebook, la polizia ha voluto incontrare la piccola Lucy, che con il suo ululato particolare ha svegliato tutto il vicinato, permettendo di chiamare tempestivamente i soccorsi ed evitare una tragedia.