Vince 11 milioni alla lotteria ma spende tutto ed è costretto a tornare a lavorare

Aveva vinto undici milioni di sterline alla lotteria, ma tra spese e investimenti sbagliato ha perso tutto ed è stato costretto a tornare a lavorare. È successo a Mark Gardiner, ora 61enne, che ha visto i suoi sogni realizzarsi quando, nel 1995, insieme all'allora socio d'affari Paul Maddison, si è spartito un enorme jackpot di 22.590.829 sterline, che i due hanno diviso in parti uguali. Ma più di vent'anni dopo, Mark è tornato a lavorare dopo che una serie di investimenti sbagliati gli hanno fatto perdere milioni e dopo che nel 2004 si è separato dalla sua quarta moglie Brenda.

Nonostante la perdita di molti soldi, Mark è ancora proprietario di una squadra di calcio, l'Hastings, e possiede una lussuosa casa per le vacanze alle Barbados. Con i risparmi rimasti l'uomo, un vetraio, aveva investito due milioni di sterline nella sua azienda Croft Glass, dove ora lavora. Oltre a gestire l'azienda, si occupa anche di prendere le misure, di fare i rilievi e di inviare gli ordini. "Non fraintendetemi, se avessi vinto la lotteria ora, a 61 anni, avrei fatto tante cose diverse. Avrei smesso di lavorare", ha raccontato al Sun. Ma il fatto di dedicarsi maggiormente alla sua attività mentre la sua fortuna stava scomparendo lo ha aiutato a rimanere con i piedi per terra, ha detto. Ha descritto l'investimento del denaro nella sua azienda come una "prova", ma ha detto di averla superata.

