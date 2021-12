ActionAid e Fondazione Cdp contro la dispersione scolastica

ActionAid e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti lanciano “Costruire Futuro, Insieme!”, un progetto articolato attraverso percorsi formativi e di cittadinanza attiva mirati a coinvolgere docenti, educatori, genitori e giovani in attività curriculari ed extracurriculari. Al progetto parteciperanno circa 9.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, che svilupperanno le proprie competenze tramite attività di cittadinanza attiva e percorsi di formazione, in presenza e a distanza, sui temi di orientamento allo studio e al lavoro e prevenzione della violenza di genere, con un focus sul cyberbullismo. L’iniziativa prevede anche percorsi di formazione rivolti a circa 500 docenti e educatori sulle tematiche di cittadinanza attiva e didattica inclusiva. L’abbandono scolastico in Italia è un fenomeno sempre più allarmante e gli ultimi dati ISTAT lo confermano. Nel 2020, l’abbandono degli studi prima del conseguimento del diploma è stato dell’11% nel Nord, 11,5% nel Centro e 16,3% nel Sud-Italia. Le regioni che registrano le maggiori incidenze di abbandoni sono Sicilia, Campania, Calabria e Puglia (rispettivamente 19,4%, 17,3%, 16,6% e 15,6%). Il progetto “Costruire Futuro, insieme!” di ActionAid e Fondazione CDP prevede un programma di incontri formativi focalizzato su sei aree metropolitane del Centro-Sud: Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Siracusa e Palermo. Le attività sono realizzate in collaborazione con un istituto scolastico – come polo centrale di sviluppo – facendo sistema con una rete di istituti e associazioni sul territorio che si occupano di giovani.

Tra gli strumenti messi a disposizione per approfondire i temi della cittadinanza attiva, delle diseguaglianze e dell’educazione civica, il portale di ActionAid, Agente 0011 – già operativo dal 2015, con 5000 visitatori l’anno e 200 gruppi classe iscritti – punta a coinvolgere i giovani anche attraverso la tecnologia immersiva di un serious game (un gioco progettato a fini educativi) dedicato al progetto. Il gioco “InclusiCity” vedrà ragazze e ragazzi vestire i panni del sindaco o della sindaca di una città con l’obiettivo di renderla inclusiva mantenendo un equilibrio tra sostenibilità economica, benessere cittadino e rispetto ambientale.

Un ulteriore strumento chiave del progetto è Radio Kivuli - la webradio di ActionAid - che darà voce a tutti i protagonisti dell’iniziativa, grazie a laboratori ad hoc sulla metodologia della radio e la creazione di quattro podcast dedicati. Nell’ambito del progetto “Costruire Futuro, insieme!” è prevista anche una partnership con la Fondazione Milan, la public charity legata al più ampio contesto di Responsabilità e Sostenibilità del Gruppo AC Milan. Grazie a questa collaborazione verranno realizzate giornate-evento nelle città di Siracusa, Reggio Calabria e Roma, dove educatori e allenatori di Fondazione Milan proporranno momenti educativi e sportivi in cui verranno coinvolti studenti e docenti. Infine, è previsto un piano di azioni di volontariato di competenza promosso da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per coinvolgere i dipendenti del Gruppo CDP in attività di tutoraggio e orientamento rivolte agli studenti del progetto su un ampio spettro di temi, come ad esempio la sostenibilità, l’innovazione e il digitale.

“Povertà, disuguaglianza ed esclusione incidono sulla capacità dei giovani di prendere parte alla vita delle loro comunità. Con il progetto “Costruire futuro, Insieme” proveremo a spezzare questo circolo, creando le condizioni affinché tanti ragazzi e tante ragazze possano ricostruire fiducia e motivazione in sé stessi e incontrare concrete opportunità di crescita, tornando in questo modo ad essere protagonisti del loro futuro”, Katia Scannavini, Vicesegretaria Generale ActionAid Italia. “Abbandono scolastico e povertà educativa sono fenomeni che nel nostro Paese possono compromettere il futuro di molti giovani, ai quali non deve essere negata l’opportunità di accesso a percorsi di formazione che li aiutino a crescere e a esprimere le loro potenzialità. Fondazione CDP è impegnata, e lo sarà sempre di più anche nei prossimi anni, nel favorire la concreta realizzazione di progetti di educazione e formazione, che possano contribuire al rilancio dell’economia e generare ricadute positive sul sistema Paese”, ha commentato il Presidente di Fondazione CDP, Giovanni Gorno Tempini.