Via libera dell'Aifa ai vaccini aggiornati contro Omicron

Dopo il disco verde dell'Ema, è arrivato il via libera dall'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron Ba.1 e, seppure in misura minore, quella Ba.4/5.

La Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, riunita nel pomeriggio di oggi 5 settembre, ha dato l'ok in Italia alla dose booster con i vaccini anti-Covid adattati a Omicron 1, per gli over 12. I booster con i vaccini aggiornati contro la variante Omicron potranno essere somministrati, secondo quanto indicato dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, dopo tre mesi dal ciclo primario.

Tuttavia, il Cts dell'Aifa ha ribadito che la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster con i vaccini anti-Covid aggiornati è fortemente raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60. Tutti gli altri soggetti, sopra i 12 anni di età, afferma la Cts, "possono comunque vaccinarsi con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale".

La decisione dell'Aifa segue il via libera dell'Ema arrivato il 1 settembre ai due vaccini 'aggiornati' Pfizer-BioNTech Comirnaty, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e Omicron 1, e del vaccino Spikevax di Moderna, bivalente e anch'esso mirato a ceppo originario e Omicron Ba.1.

Ma con l'ok dell'Agenzia italiana ai primi vaccini 'aggiornati' sulla variante Omicron, rischia di lasciare inutilizzati oltre due milioni di dosi di vaccini "vecchi". Precisamente 2.285.130, cioè la differenza tra quelli consegnati e quelli effettivamente utilizzati. Tuttavia, i vaccini "aggiornati" non saranno disponibili subito e per tutti in tempi brevi.

La stessa Ema ha precisato che le "vecchie" versioni dei vaccini sono ancora efficaci nella prevenzione di malattie gravi, ospedalizzazione e decesso associati a Covid-19 e continueranno ad essere utilizzati nelle campagne di vaccinazione nell'Ue, in particolare per le vaccinazioni primarie.