Alberto Gerli, l'ingegnere che sbagliava tutte le previsioni rinuncia all'incarico nel Cts

Nel nuovo Comitato tecnico scientifico non ci sarà Alberto Giovanni Gerli. L'ingegnere ha comunicato la sua rinuncia all'incarico all'interno del nuovo Cts, come confermato in una nota del Dipartimento della Protezione civile. L'ingegnere Gerli era uno dei 12 membri del comitato tecnico scientifico nominato martedì scorso con ordinanza di protezione civile.

Alberto Giovanni Gerli e le previsioni sbagliate

La nomina di Gerli nel nuovo Cts aveva subito suscitato critiche e polemiche, soprattutto a causa dei numerosi flop sulle previsioni in merito alla pandemia e le idee bizzarre per contrastare l'avanzare della pandemia. Infatti, in base ai suoi modelli predittivi Gerli aveva definito ''inutile'' il lockdown dello scorso anno, quando la Lombardia era diventata zona rossa. Inoltre, aveva profetizzato che il contagio si sarebbe esaurito in 40 giorni e che il suo andamento sarebbe dipeso da quanto avvenuto nei 17 precedenti. Secondo i suoi schemi sarebbe stato il caso riaprire tutto perché la curva si sarebbe auto-sgonfiata.

Nel febbraio scorso pronosticò il passaggio in zona bianca del Veneto, poi divenuto zona rossa, mentre a giugno scrisse al governatore di New York Cuomo che il 30 giugno ci sarebbero stati 130mila casi, invece ce ne furono il triplo. Arriviamo poi alle scorse settimane, quando annunciava che la Lombardia a metà marzo avrebbe avuto circa 300 casi: il numero è invece schizzato sopra i 5mila. Ma chi è Gerli? Originario di Albignasego, in provincia di Padova, si è laureato in ingegneria gestionale nel 2006, dimostrando diverse passioni, dai giochi di carte ai social, fino al mondo dell'imprenditoria.

La riunione del nuovo Cts

Domani, venerdì 19 marzo, alle 14 il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, ringrazieranno gli esperti che fino ad ora hanno operato all'interno del Comitato Tecnico Scientifico. Lo fa sapere il Dipartimento di Protezione civile. Alle 14.30, invece, si terrà la prima riunione del Comitato con la nuova composizione. L'incontro si svolgerà in video collegamento.