La nuova protesta degli ambientalisti che sgonfiano le gomme ai suv

I gruppi ambientalisti ci stanno abituando ad azioni dimostrative in grado di scatenare non poche polemiche. L'ultima, solo per ordine di tempo, è quella di un gruppo di attivisti del movimento "Tyre Extinguishers" che, nella notte di mercoledì 6 marzo, hanno deciso di festeggiare il loro secondo anniversario a "modo loro". Hanno così sgonfiato gli pneumatici di 60 conducenti milanesi di suv che risiedevano a Milano nella zona Città studi.



Sulle auto colpite è stato lasciato un volantino (lo vedete sopra) in cui gli ambientalisti spiegano il loro gesto: "Attenzione, il tuo Suv uccide. Abbiamo sgonfiato uno o più dei tuoi pneumatici. Ti arrabbierai, ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto" si legge,

"L'abbiamo fatto - continua il volantino- perché andare in giro per le aree urbane con un'auto cosi enorme ha conseguenze altrettanto enormi. Anche se non ti interessa l'impatto sulle persone lontane da te, ci sono conseguenze anche per i tuoi vicini. I Suv causano più inquinamento dell'aria rispetto alle auto più piccole. I Suv hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni. Studi psicologici mostrano che i conducenti di Suv sono più propensi a correre rischi sulla strada". Infine la chiusa: "I Suv sono inutili, è pura vanità", conclude il volantino.

Ma l'azione non ha interessato solamente Milano. Anche alcuni automobilisti di Pisa, residenti nel centro storico della città toscana, hanno denunciato di essersi trovati con le gomme dei propri suv sgonfie nella mattinata di oggi, giovedì 7 marzo. Sui parabrezza delle loro auto è comparso lo stesso volantino trovato dai residenti del capoluogo lombardo.

Una modalità di protesta che, c'è da scommetterci, ha fatto infuriare molti cittadini che questa mattina si sono svegliati e si sono trovati impossibilitati a utilizzare l'auto per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola, ad esempio. Ma che ha sicuramente donato visibilità al gruppo di attivisti. Nel momento in cui scriviamo, il loro sito, è infatti irraggiungibile per la mole di traffico alla quale il server deve rispondere. Gli effetti della contestazione, al tempo dei social onnipervasivi, si misurano anche così.