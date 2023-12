Buon 2024: le frasi di auguri più belle da inviare ad amici e parenti per l'anno nuovo

Capodanno, tempo di auguri. Siete pronti ad augurare buon 2024 ai vostri amici e parenti? Se siete a corto di idee per gli auguri di buon anno abbiamo preparato una lista di citazioni e frasi tipo che potete utilizzare su social e app di messaggistica come WhatsApp. Da quelle più formali a quelle scherzose, fino alle citazioni, ecco qualche spunto per fare gli auguri di buon 2024 a parenti, amici o semplici conoscenti. Senza essere troppo banali. Felice anno nuovo a tutti!

Frasi di auguri: buon 2024, buon anno nuovo

Ti auguro un 2024 ricco di matematica: addiziona il piacere, sottrai il dolore, moltiplica la felicità e dividi l'amore con le persone a te più care. Buon anno!

Iniziate l'anno nuovo ecologicamente! Riciclate i buoni propositi dell'anno scorso!

Non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale

"Festeggia l'anno nuovo e una nuova possibilità di successo" (Oprah Winfrey)

"Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il migliore dell'anno" (Ralph Valdo Emerson)

"Augurarsi e augurare che l'anno nuovo risulti migliore del precedente è consuetudine antica. E significativa. Ci dice come in tutta la storia dell'umanità non ci sia mai stato un anno così ben riuscito da chiedergli il bis" (Pino Caruso)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore (Benjamin Franklin)

In Nuova Zelanda hanno già festeggiato il Nuovo Anno. Perché noi no? Cosa c’è sotto? Basta con la dittatura del fuso orario!

"Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore" (Victor Hugo)

Ecco il 2024: ti auguro 12 mesi di felicità, 52 weekend di serenità, 366 giorni d'amore, 8.700 ore di fortuna, 525mila minuti di successo, 31 milioni di secondi di amicizia. Auguri!

Che ogni giorno del nuovo anno sia pieno di sorprese e momenti indimenticabili. Buon Anno!

Domani è la prima pagina di un libro di 365 pagine. Scrivila bene ma, soprattutto, scrivila con me. Tanti auguri

Domani è la prima pagina bianca di un libro di 365 pagine. Scrivi un capolavoro

Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberano l’animo dalle meschinità (Lucio Anneo Seneca)

Il capodanno è il momento per fare i vostri buoni propositi. La settimana successiva potrete cominciare a piastrellarci la strada per l’inferno, come al solito (Mark Twain)

Ti auguro un anno pieno di nuove opportunità, esperienze straordinarie e sorrisi. Buon 2024!

Inizia il nuovo anno con positività e fiducia. Che ogni giorno sia speciale. Buon Anno!

Che il nuovo anno sia un capitolo straordinario della tua vita, ricco di gioie e successi. Auguri di Buon 2024!

Questo non è stato un anno, è stata una prova di resistenza… Felice 2024!

Che il nuovo anno sia il capitolo più brillante della tua storia di successo. Auguri di un anno incredibile!

Ho letto il tuo oroscopo per il Nuovo Anno e dice che per te inizierà con un evento grandioso: il mio augurio… Buon Anno!

Buon 2024 a tutti!