"Berlinguer? Vorrei fosse aggredita e la polizia si girasse dall'altra parte", le frasi choc del vescovo

"La solita furbastra!", così Adriano Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia, apostrofa Bianca Belinguer in un post condiviso su Facebook. La polemica del vescovo riguarda la posizione assunta dalla conduttrice nell'ultima puntata del programma "È sempre Cartabianca" sugli scontri avvenuti a Pisa lo scorso 23 febbraio, quando un corteo di studenti che manifestavano in sosteno alla Palestina è stato manganellato dagli agenti in tenuta antisommossa.

"Giovani o ragazzi devono stare alle regole - scrive il vescovo - i poliziotti fanno il loro dovere e a chi si presenta con la violenza va fermato con la forza se non si fermano. Ma la 'Bianca' - si legge ancora nel post - si vede chi è. Mi piacerebbe che fosse aggredita e che le forze dell'ordine si girassero dall'altra parte! La solita furbastra".

I precedenti

Sui social e non solo, le parole del vescovo stanno suscitando un'ondata di indignazione, ma il prelato non è certo nuovo ad uscite poco felici e conseguenti polemiche. Nel 2019 aveva polemizzato con l’allora ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti sul tema della rimozione del crocefisso dalle scuole, proponendo di rimuovere anche la foto del presidente Mattarella.

Oltre ad esprimere posizioni controverse su vari temi, nel 2020 fece parlare di sé dicendosi favorevole ad installare il bancomat per le offerte in chiesa, data la quantità di spese che la curia doveva sostenere. E, ancora, nel 2021 tornò alla ribalta denunciando un giovane tossicodipendente che l’aveva offeso mentre camminava in strada.