Covid, 549 morti in una settimana: il primo bollettino settimanale

Sono 181.181 i nuovi positivi registrati nella settimana dal 3 al 10 novembre mentre sono 549 i decessi nello stesso periodo di riferimento. Emerge dai dati del bollettino settimanale del ministero della Salute pubblicato oggi. Il 3 novembre scorso il totale dei casi Covid era 23.642.011 contro i 23.823.192 del 10 novembre, i decessi erano 179.436 contro 179.985 del 10 novembre.

Dal bollettino si conferma un trend in calo delle ospedalizzazioni: rispetto a 7 giorni fa sono diminuiti i ricoveri ordinari (-248) per un totale di 6.356 e quelli in terapia intensiva (-35) che sono ora 203. In calo (-6.557) anche il numero degli attuali positivi che scendono cosi' a 418.554 di cui 411.995 in isolamento domiciliare (-6.274 rispetto a una settimana fa).