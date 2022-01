Il bollettino Covid di oggi 28 gennaio 2022: i dati aggiornati su nuovi casi, decessi e ricoveri

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 gennaio 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con i dati del ministero della Salute. Ieri sono state accertate 155.697 diagnosi e 389 morti. La buona notizia è che il saldo degli ospedalizzati sembra aver iniziato la discesa. Vedremo se i numeri di oggi confermeranno questo trend. Così come andrà tenuta d'occhio la curva dei nuovi casi che appare in lieve flessione. In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 28 gennaio 2022.

Covid: il bollettino di oggi venerdì 28 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 28/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (venerdì scorso 179.106)

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Contagi e ricoveri: gli aggiornamenti dalle regioni

Sono 16.518 i nuovi casi di Sars-Cov-2 in Veneto. Scendono i ricoveri in area non critica, 1.537 (-45 nelle ultime 24 ore) ma aumentano le Terapie intensive, 168 (+8 nelle ultime 24 ore).

Sono 10.528 le diagnosi registrate in Toscana. Effettuati 68.127 test, di cui 19.510 tamponi molecolari e 48.617 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,45% (73,2% sulle prime diagnosi).

In Umbria si contano 1.936 nuovi positivi, 4 decessi e 2.063 guariti. Salgono gli ospedalizzati. Al 28 gennaio sono 198 (+6) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (-2) in terapia intensiva, e 24.407 (-137) gli isolamenti contumaciali.