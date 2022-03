Il bollettino Covid di oggi martedì 29 marzo 2022: 99.457 contagi e 177 morti

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, martedì 29 marzo 2022. Sono 99.457 i nuovi contagi Covid in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 177 morti. Sono 660.708 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore, che fanno rilevare un tasso di positività al 15% (ieri 14,5%). Sono 1.266.878 gli attuali positivi. In aumento i ricoverati con sintomi: 244 più di ieri, per un totale di 9.740. Stabili le terapie intensive dove, come ieri, si trovano 487 pazienti (46 gli ingressi in 24 ore).

Coronavirus, il bollettino di martedì 29 marzo 2022

Attualmente positivi: 1.266.878

Deceduti: 159.054 (+177)

Dimessi/Guariti: 13.070.647 (+87.297)

Ricoverati: 10.227 (+244)

Ricoverati in terapia intensiva: 487 (0)

Tamponi: 199.896.383 (+660.708)

Totale casi: 14.496.579 (+99.457, +0,69%)

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.