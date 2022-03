Il bollettino Covid di oggi 5 marzo 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi sabato 5 marzo 2022. Come di consueto tra le 17 e le 18 il ministero della Salute pubblica gli ultimi dati aggiornati sull'andamento della pandemia in Italia. Daremo qui tutte le variazioni delle ultime 24 ore per nuovi contagi, decessi, guarigioni, tamponi e situazione ospedaliera. Seguiremo anche gli aggiornamenti da parte della Regioni.

Dal report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) "Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale" arrivano intanto importanti conferme sul fronte delle immunizzazioni. Secondo l'analisi, l'efficacia del vaccino nel prevenire casi di malattia severa Covid è pari all'85% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, all'88% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e all'82% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni e arriva al 92% nei soggetti vaccinati con dose booster.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 5 marzo 2022

Nuovi casi: (ieri 38.095)

Tamponi (diagnostici e di controllo): (ieri 388.836)

Attualmente positivi: (ieri 1.023.787)

Ricoverati: (ieri 9.297)

Ricoverati in terapia Intensiva: (ieri 625)

Nuovi ingressi in terapia intensiva: (ieri 31)

Dimessi/Guariti: (ieri 11.769.463)

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Toscana sono 2.699 i nuovi casi Covid (906 confermati con tampone molecolare e 1.793 da test rapido antigenico), che portano il totale a 869.684 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 836.153 (96,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.525 tamponi molecolari e 16.690 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,6% è risultato positivo. Sono invece 5.402 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.412, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 762 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 10 uomini e 12 donne con un'età media di 83,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 1.533 casi di Covid (248 i sintomatici), con 3.497 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 43,8% (ieri era al 41,6% con 1.502 casi). L'incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è tornata a salire dopo 3 giorni in discesa, passando da 584,38 a 602,03. Sono complessivamente 191 (-1) i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche e 10 (-3) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 19 pazienti (come ieri) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 7,4%; sono 41 (-2) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 131 (+1) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 16,8%. Nelle ultime 24 ore è stata registrata una sola vittima correlata al Covid.

Altri tre decessi si sono registrati ieri in Basilicata a causa del Covid. E' quanto fa sapere la task force regionale. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.883 tamponi (molecolari ed antigenici), di cui 548 sono risultati positivi.

Il Veneto scende sotto quota 50 mila per i malati attuali di Covid, con 49.628 positivi, 706 in meno rispetto a ieri. Prosegue la discesa della curva dei contagi, oggi 3.866, con il totale a 1.349.041. Si contano 14 decessi, con 13.893 morti complessivi. Prosegue la discesa degli indicatori clinici: nei reparti non critici si va sotto la soglia dei 900 pazienti, con 898 ricoveri (-28), e 83 (-4) nelle terapie intensive. La campagna vaccinale segna 7.280 somministrazioni nella giornata di ieri, in gran parte (5.773) terze dosi/booster. La popolazione over 12 che ha effettuato due dosi è pari all'88,3%, quella con la terza è al 71,1%. Nella fascia pediatrica la prima dose copre il 32,7%, la seconda il 29,5%.

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.699 su 23.215 test di cui 6.525 tamponi molecolari e 16.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,63% (50,0% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

I laboratori dell'Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno individuato in Alto Adige 485 nuovi casi di contagio da Covid, di cui 24 individuati mediate i tamponi Per (a fronte di 552 test) e 461 con i test antigenici, su un tutale di 4.259 test effettuati. Per il 7/o giorno consecutivo non si registrano decessi. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 62, in terapia intensiva vi è un solo paziente. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco vi sono sette persone, mentre i pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 67 (il dato aggiornato al 28 febbraio scorso). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.268. Si registrano 734 nuove guarigioni.

In Umbria registrati 987 nuovi casi Covid in 24 ore. I guariti sono 821. La curva degli attualmente positivi che da qualche giorno è tornata a crescere. Sono stati analizzati 1.782 tamponi e 6.022 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 12,6 per cento (era 13,4 venerdì ma 9,54 sabato della scorsa settimana). Nell'ultimo giorno sono stati registrati anche tre nuovi morti. Scendono invece i ricoverati in ospedale, 141, sei in meno, mentre restano stabili, cinque, i posti occupati nelle terapie intensive.