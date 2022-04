Il bollettino Covid di oggi 8 aprile 2022: 66.535 nuovi positivi e 144 morti

Il bollettino covid di oggi, venerdì 8 aprile 2022, registra 66.525 nuovi contagi. Ieri erano stati 69.596. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 442.029, tra antigenici e molecolari. Tasso di positività al 15,05% dal 14,8% di ieri. Le vittime sono invece 144, in calo rispetto alle 150 di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 10.102 (+24), mentre nelle terapie intensive ci sono al momento 462 pazienti covid (-9 rispetto a ieri).

Coronavirus, il bollettino di venerdì 8 aprile 2022

Attualmente positivi: 1.249.607 (-3.449)

Deceduti: 160.546 (+144)

Dimessi/guariti: 13.763.554 (+70.946)

Ricoverati con sintomi: 10.102 (+24)

Ricoverati in terapia intensiva: 462 (-9)

Tamponi: 203.647.359 in totale

Totale casi: 15.173.707 (+66.535, +0,21%)

Coronavirus: i contagi nelle regioni

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.602.794 (167.435) (8.681)

(167.435) (8.681) Veneto: 1.542.387 (79.901) (6.928)

(79.901) (6.928) Campania: 1.457.535 (163.960) (7.224)

(163.960) (7.224) Lazio: 1.347.013 (137.452) (6.849)

(137.452) (6.849) Emilia-Romagna: 1.317.033 (57.778) (5.136)

(57.778) (5.136) Piemonte: 1.074.279 (56.217) (3.252)

(56.217) (3.252) Toscana: 1.018.975 (50.181) (4.395)

(50.181) (4.395) Sicilia: 1.015.789 (157.173) (4.448)

(157.173) (4.448) Puglia: 964.124 (111.314) (5.352)

(111.314) (5.352) Marche: 406.927 (11.216) (2.086)

(11.216) (2.086) Liguria: 396.479 (17.517) (1.481)

(17.517) (1.481) Friuli Venezia Giulia: 342.861 (24.190) (1.141)

(24.190) (1.141) Abruzzo: 330.778 (42.518) (2.079)

(42.518) (2.079) Calabria: 315.724 (80.455) (2.173)

(80.455) (2.173) Umbria: 244.553 (15.802) (1.267)

(15.802) (1.267) Sardegna: 243.417 (30.392) (1.848)

(30.392) (1.848) P.A. Bolzano: 202.180 (5.703) (552)

(5.703) (552) P.A. Trento: 152.813 (4.192) (473)

(4.192) (473) Basilicata: 112.840 (26.718) (731)

(26.718) (731) Molise: 52.021 (8.309) (370)

(8.309) (370) Valle d'Aosta: 33.185 (1.184) (69)

Ministero della Salute: ok alla quarta dose per over 80, Rsa e fragili over 60

Oggi è arrivato il via libera del ministero della salute alla quarta dose di vaccino anti Covid per le categorie più a rischio, in particolare per gli over 80, gli ospiti delle case di riposo e i soggetti fragili tra i 60 e i 79 anni di età. La decisione è stata presa dopo il pronunciamento di Ema ed Ecdc sulla seconda dose booster, e la riunione della Cts di Aifa, che indica le modalità di somministrazione.