Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 8 novembre 2021: i nuovi casi Covid e la tabella

Coronavirus, i dati del bollettino di oggi lunedì 8 novembre 2021. Intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sull'epidemia con i numeri dei nuovi casi, dei decessi e degli ospedalizzati nelle ultime 24 ore. Ieri domenica 7 novembre sono stati registrati 5.822 contagi e 26 morti. La curva dei nuovi positivi appare in lieve risalita, così come quella dei ricoveri. In generale però la situazione sembra sotto controllo.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 8 novembre 2021

A breve il bollettino dell'8 novembre con la relativa tabella del ministero della Salute.

Coronavirus: la situazione epidemiologica all'8/11/2021

Coronavirus: i dati su contagi e ricoveri nelle regioni

In Veneto sono stati accertati 432 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Salgono a 257 ricoverati Covid in area non critica (+14), sono 52 (+2) i pazienti in terapia in terapia intensiva.

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 263 su 12.689 test di cui 5.757 tamponi molecolari e 6.932 test rapidi. Lo rende noto, su Telegram, il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il tasso dei positivi è 2,07% (6,2% sulle prime diagnosi).

In Basilicata sono 25 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 su un totale di 522 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 (dato invariato) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 879.

Sono 30 i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna, sulla base di 783 persone testate e 3.553 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Non si registrano nuovi decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, mentre sono 49 (+3) quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1491 persone, 12 in più di ieri.