Carola Rackete si candida al Parlamento europeo con la sinistra radicale

L'attivista tedesca Carola Rackete sarà candidata con Die Linke al Parlamento europeo in occasione delle elezioni del 2024. Lo ha annunciato la stessa Rackete sul suo profilo Twitter, spiegando che il suo sarà un impegno da "ecologista apartitica" ma sottolineando allo stesso tempo la necessità di candidarsi con un partito come Die Linke che in Germania è il partito più a sinistra dei sei rappresentati nel Bundestag.

"Il disastro socio-ecologico nel quale viviamo non si risolve da solo se non andiamo in Parlamento, e non si risolve nemmeno senza un partito stabile di sinistra", ha scritto sul suo sito l'attivista che in Italia è diventata nota per aver "disobbedito" (era il 2019) alla linea del governo (e nella fattispecie dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini) quando era comandante della Sea Watch, la nave impegnata nelle operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo.

In un'intervista allo Spiegel Rackete ha detto che un mandato al Parlamento europeo serve ai movimenti per il clima "per essere una sorta di cane da guardia (watchdog) a Bruxelles", per "comunicare i contenuti dei movimenti" e "far conoscere ai movimenti stessi ciò che viene deciso a Bruxelles".