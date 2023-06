Lo studio

Non solo Emanuela Orlandi: "Altre 15 ragazze scomparse negli stessi luoghi e in pochi mesi"

In un anno sono scomparse decine di minorenni in un raggio di 5 chilometri dal Vaticano: una mappa mette in relazione le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ad altre strane denunce