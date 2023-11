Gli studenti di un liceo sono stati costretti a ripetere l'esame di maturità

Un ritorno tra i banchi nel mese di novembre, ma non per le classiche lezioni, ma per sostenere, nuovamente, l'esame di Maturità. Un incubo per ogni studente divenuto reale per 11 studenti di una classe del liceo Galilei di Spadafora, in provincia di Messina. Ragazzi e ragazze sono tornati in classe per sostenere la prova orale, come disposto dal Tar di Catania. I giudici del tribunale amministrativo lo scorso ottobre hanno respinto il ricorso dei compagni della giovane da cui è partito tutto. La ragazza, supportata dai genitori, in estate aveva infatti chiesto ulteriori verifiche sostenendo di essere stata penalizzata nel voto. Da qui l'intervento dell'ufficio scolastico regionale che ha riscontrato anomalie obbligando l'Istituto ad annullare le prove.

Quindi, il ricorso al Tar degli allievi, difesi dall'avvocato Andrea Fiore, che avevano impugnato l'ordinanza della Regione, ottenendo momentaneamente la sospensione della decisione. Nessuno di loro avrebbe voluto ripetere l'ultimo prova, vivendo quasi la trama del film Immaturi. Ma per i ragazzi del Galilei ieri è stata una notte prima degli esami bis, per citare una celebre canzone di Venditti. Interrogazioni anche per i giovani che si sono già iscritti all'università o avevano iniziato a lavorare, convinto di aver già superato l'esame. Il "bis" dovrebbe concludersi nella giornata di domani, sabato 11 novembre, ponendo la parola fine sulla vicenda iniziata lo scorso luglio quando, dopo la pubblicazione dei risultati finali, la famiglia di una studentessa decide di presentare ricorso, confortata forse anche dal fatto che già nelle settimane precedenti il ministro Valditara in persona era intervenuto per far rifare alcuni scrutini finali.

Continua a leggere su Today.it...