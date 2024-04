Concerto Primo Maggio 2024: per la prima volta non sarà a San Giovanni

Primo maggio 2024, si cambia (per davvero). "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale": è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per celebrare il primo maggio. Quest'anno sarà il Friuli Venezia Giulia a ospitare la manifestazione, dedicata all'Europa, che si svolgerà a partire dalle 10 in piazza della Repubblica a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Dopo gli interventi dei delegati delle tre organizzazioni, i Segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri concluderanno i comizi dalle 12 alle 13.

Ma tutte le attenzioni sono concentrate sulla grande novità di quest'anno, annunciata da tempo. Nel pomeriggio avrà luogo il tradizionale "Concertone" che, per la prima volta, non potrà svolgersi in Piazza San Giovanni, a causa dei lavori programmati per il Giubileo, e che, perciò, si trasferirà al Circo Massimo, dove la famosa kermesse canora vedrà protagonisti cantanti italiani e internazionali.

Il Concerto del Primo Maggio è un appuntamento che ha accompagnato già un paio di generazioni. Il festival musicale dal 1990, sempre gratuito, è organizzato annualmente in occasione della Festa dei lavoratori, fino al 2023 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma (davanti all'omonima basilica), dai tre sindacati confederati italiani. L'evento è chiamato anche "Concertone" per via della sua durata, avendo inizio nel pomeriggio e terminando a tarda notte. Sul palco negli anni si sono succeduti i più grandi artisti italiani e internazionali.

La lista degli artisti che si esibiranno quest'anno al Circo Massimo sarà resa nota nel corso delle prossime settimane. Il pubblico, giovanissimi e non solo, arriva sempre da tutta Italia per la speciale occasione. E così sarà anche quest'anno.