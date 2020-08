Hostess del Milano Malpensa-Catania con febbre e mal di testa: attivato biocontenimento, si attende il tampone

Febbre alta e mal di testa, scattano tutte le procedure previste in caso di un potenziale contagio da coronavirus. L'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ha attivato all'aeroporto di Catania la procedura di biocontenimento per un'hostess del volo Ryanair, FR 05517, proveniente da Milano Malpensa. La procedura è scattata su richiesta da parte del comandante in seguito al manifestarsi di forte mal di testa e febbre. La donna, dopo l'intervento sotto bordo dell'unità di primo soccorso gestita dalla Ontario Srl, è stata trasportata dai medici usmaf all'interno della sala arrivi extra Schengen dell'Aeroporto di Catania, uno dei tre aeroporti sanitari del Paese, dove è stata sottoposta a controlli ulteriori.

Successivamente, è stata portata dalla Croce Rossa su mezzo in alto biocontenimento del Ministero della Salute, all'ospedale Garibaldi centro per altri accertamenti. L'assistente di volo è stata sottoposta a test sierologico, risultato negativo ed è ricoverata in osservazione, in attesa dell'esito del tampone che arriverà domani in mattinata. SAC ha immediatamente avviato la sanificazione delle aree all'interno delle quali è transitata la donna. Anche l'aeromobile è stato sanificato. Contestualmente, sono state attivate precauzionalmente le procedure di identificazione dei passeggeri del volo per il successivo contact tracing, in caso l'assistente di volo risultasse positiva al Covid 19. In giornata se ne saprà di più: sono ore di apprensione.