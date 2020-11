Coronavirus, la classifica dei Paesi più colpiti (e quelli meno)

Al mondo sono stati registrati 52.232.051 casi di coronavirus, ma la situazione varia da Paese a Paese. Ecco dove sono stati registrati più contagi e decessi: ci sono anche Stati a zero vittime

Il nuovo coronavirus si è diffuso a macchia d'olio in tutto il globo, colpendo in maniera differente tutti i Paesi: ad oggi sono 52.232.051 i casi di coronavirus registrati nel mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati aggiornati della John Hopkins University. Il totale dei decessi si attesta a quota 1.286.322 unità, ma la situazione epidemiologica varia in base ad ogni singolo Paese. Alcuni sono stati letteralmente flagellati dai contagi, mentre altri sono riusciti a contenere il contagio, alcuni (pochi) anche senza vittime.

I Paesi più colpiti dal Coronavirus

Di seguito i 10 Paesi maggiormente colpiti per numero di contagi. Primo posto per gli Stati Uniti, seguito da India e Brasile. In questa graduatoria figura anche l'Italia, che si piazza al decimo posto.

Stati Uniti: 10.402.273

India: 8.683.916

Brasile: 5.747.660

Francia: 1.914.919

Russia: 1.843.678

Spagna: 1.417.709

Argentina: 1.273.356

Regno Unito: 1.260.198

Colombia: 1.165.326

Italia: 1.028.424

I Paesi meno colpiti dal Coronavirus

Al contrario della precedente classifica, questa mostra invece gli stati meno colpiti e che hanno registrato il minor numero di casi Covid.

Isole Marshall: 1

Sahara occidentale: 10

Isole Salomone: 16

St. Kits and Nevis: 19

Laos: 24

Santa Sede: 27

Timor Est: 30

Granada: 32

Figi: 35

Dominica: 68

Coronavirus, i Paesi con più vittime

Per quanto riguarda i decessi, la classifica segue la falsa riga di quella con i contagi, anche se alcune posizioni cambiano. Primo posto sempre per gli Usa, con Brasile secondo e India terza. L'Italia in questa graduatoria sale al sesto posto.

Stati Uniti: 241.808

Brasile: 163.368

India: 128.121

Messico: 96.430

Regno Unito: 50.457

Italia: 42.953

Francia: 42.499

Iran: 40.121

Spagna: 40.105

Perù: 34.992

Coronavirus, i Paesi con meno contagi

Prima di vedere quali sono i Paesi che non hanno contato vittime da coronavirus, ecci quelli con il minor numero di decessi, sempre superiore allo zero:

Sahara occidentale e Burundi 1

Santa Lucia, Monaco e Figi 2

Brunei, Antigua e Barbuda 3

Liechtenstein 4

Taiwan Comore e Barbados 7

Coronavirus, i Paesi a zero vittime

Sono 15 i paesi in cui il numero delle vittime per il coronavirus è pari a zero, secondo il calcolo della Johns Hopkins University. Si tratta di Cambogia, Timor Est, Eritrea, Mongolia, Seychelles, Vanuatu, Isole Salomone, Laos, Bhutan, Dominica, Grenada, Santa Sede, Isole Marshall, St. Kitts e Nevis, St. Vincent e Grenadine.