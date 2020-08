Coronavirus, c'è il primo positivo in aeroporto a Fiumicino: è un giovane di rientro da Malta

Un ragazzo di Pescara, tornato in Italia dalla Malta è il primo caso di positività al nuovo coronavirus scoperto con i test effettuati all'aeroporto di Fiumicino. A comunicarlo è l'unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio: "Individuato ai test che si stanno svolgendo all'aeroporto di Fiumicino il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. E' stato avviato il contact tracing. Ed è in corso la notifica alla Asl abruzzese. Il giovane è già stato avvisato telefonicamente e posto in isolamento".

Altri tre ragazzi, anche loro provenienti da Malta, erano risultati positivi al Covid 19 dopo i controlli effettuati all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara nella giornata di domenica 16 agosto.

Coronavirus, sei positivi di rientro da Porto Rotondo

Desta preoccupazione anche il caso di altri sei ragazzi risultati positivi al tampone dopo essere tornati a Roma da Porto Rotondo. Secondo le informazioni rese note dall'Asl, i 6 turisti rientrati nella Capitale dalla Sardegna fanno parte di due gruppi distinti che hanno partecipato a una festa il 9 agosto.