La città dove gli under 19 viaggiano sui mezzi pubblici con 4 euro al mese

Dal 7 settembre gli under 19 romani potranno acquistare l’abbonamento annuale Metrebus per il trasporto pubblico locale alla tariffa unica annuale di 50 euro. Dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, lo scorso agosto, finalizzato proprio a ricavare i fondi per questa manovra, l'assemblea capitolina ha approvato una delibera che stabilisce i criteri con cui tutti i ragazzi tra gli 11 e i 19 anni (i bambini sotto i 10 anni già non pagano) potranno viaggiare sull'intero sistema di trasporto pubblico pagando 50 euro per la sottoscrizione della tessera Metrebus.

Quanto si risparmia sull'abbonamento annuale

Abbonamento non proprio gratuito come promesso a inizio agosto, insomma, ma comunque un risparmio notevole, soprattutto i ragazzi che non avevano un Isee adatto a richiedere le agevolazioni attualmente previste. A oggi infatti i giovani sino ai 20 anni e studenti universitari sino al compimento dei 26 anni che risiedono a Roma e hanno un Isee inferiore a 20.000 euro potevano pagare l’annuale, che a prezzo pieno costa 250 euro, 130 euro (per Isee sino a 130 euro), costo che saliva a 140 per chi ha un Isee compreso tra 10.000 e 15.000 euro, e a 150 euro per Isee sino a 20.000 euro.

Queste agevolazioni restano per gli studenti tra i 19 e i 26 sotto i 20.000 di reddito, ma dal 7 settembre scatterà la semigratuita per i più giovani: "Un’iniziativa rivoluzionaria, di grande impatto sociale e culturale, che offre l’opportunità ai giovani romani di spostarsi in città a bassissimo costo, appena 4 euro al mese, in modo sostenibile; un aiuto concreto per le famiglie in un contesto di rialzo generalizzato dei prezzi - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - Grazie all’assessore Patanè, all’assemblea capitolina e ai capigruppo di maggioranza che hanno voluto fortemente questo bel provvedimento. Andiamo avanti con decisione per incentivare e incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico locale, migliorandolo e rendendolo più efficiente giorno dopo giorno. È importante che siano i giovani i protagonisti di questa svolta".

"Un provvedimento che prevede uno stanziamento complessivo approvato dalla giunta di circa 8 milioni di euro, per cui ringrazio l'assemblea capitolina - ha detto l'assessore comunale ai trasporti, Eugenio Patanè - in particolare la capogruppo del Pd, Valeria Baglio, che ha avanzato la proposta, tutti i consiglieri di maggioranza e l'assessore al Bilancio Silvia Scozzese".

Come richiedere l'abbonamento annuale a 50 euro

L'abbonamento sarà valido su tutti gli autobus, le metropolitane e i tram di Atac, sui mezzi di Roma Tpl, sui treni regionali e sui mezzi Cotral. I ragazzi potranno accedere all’agevolazione tramite il sito Atac, www.atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni, a partire dalle 8 di mattina di giovedì 7 settembre, e dunque con qualche giorno di anticipo rispetto alla ripartenza delle scuole.

I due requisiti che si chiedono per poter accedere al nuovo servizio sono la residenza anagrafica a Roma e l'età tra 11 e 19 anni. Per chi ha già la metrebus card la procedura sarà online (sul sito Atac), mentre per chi non ha la metrebus card il procedimento passa per l'iscrizione al sito dell'Atac (atac.roma.it) dove si potrà acquistare la tessera metrebus. Successivamente si potrà ritirare materialmente l'abbonamento in una bigliettera. In entrambi i casi, ovviamente, sulla tessera dovranno essere caricati i 50 euro necessari per acquistare l'abbonamento.