La cravatta che si trasforma in mascherina (e fa evitare le multe)

Una cravatta che, all’occorrenza, diventa mascherina: questa l’ultima trovata di alcune sartorie italiane che, dando riprova della proverbiale creatività nostrana, hanno realizzato l’accessorio utilissimo ai signori uomini in un periodo segnato dalla necessità di proteggere se stessi e gli altri dal rischio di contagio di coronavirus.

Come funziona la cravatta che si trasforma in mascherina

A mostrare un esemplare dell’innovativa cravatta è la pagina Facebook di Giannetti Camiceria Artigianale Italiana dalla cui pagina Facebook è tratto il video in basso. Allargando i lembi del cosiddetto ‘codino’, ovvero la parte sottile finale che si inserisce nel passante, la cravatta si trasforma con un solo movimento in una mascherina munita di elastici per fermarla dietro le orecchie. E senza perdere l’eleganza propria dell’accessorio, con altrettanta semplicità, la stessa cravatta torna ad assumere la sua forma tradizionale.

Certo, non sarà sicura come i dispositivi di protezione individuale nati proprio con lo scopo di scongiurare il contagio, ma all’occorrenza può tornare utile ed evitare di incorrere nelle multe comminate a chi ne sia trovato sprovvisto quando necessario. Con la speranza che il suo utilizzo sia destinato a un tempo non troppo lungo…

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.