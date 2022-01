Djokovic ha comprato un'azienda che lavora a una cura per il covid

Il tennista serbo Novak Djokovic ha acquistato l'80% di QuantBioRes, un'azienda danese di biotecnologie impegnata nello sviluppo di una cura per il Covid-19, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato della società. La notizia circolava già da alcuni mesi, ora è arrivata la conferma ufficiale. Non sono ancora giunti commenti dallo staff del tennista, la cui esclusione dall'Australian Open, in quanto non vaccinato, ha dominato per giorni le cronache sportive e non.

Il tennista ha acquistato le quote nel 2020. Ivan Loncarevic (questo il nome del manager), ha affermato che l'investimento è stato effettuato nel giugno 2020, ma non ha voluto fornire cifre. QuantBioRes impiega undici ricercatori in Danimarca, Australia e Slovenia e sta lavorando allo sviluppo di un composto chimico che impedisca al virus di infettare la cellula. Loncarevic, che non ha voluto rivelare a quanto ammonti l'investimento, ha sottolineato che l'azienda sta cercando una cura e non un vaccino. Secondo l'amministratore delegato di QuantBioRes, i test clinici dovrebbero partire quest'estate in Gran Bretagna.

Dal suo rientro in Serbia Djokovic ha preferito non incontrare i giornalisti, né rilasciare dichiarazioni. Dopo l'obbligata rinuncia agli Australian Open per il suo status di no vax, ora la prossima battaglia si sposta in Francia, sulla terra battuta del Roland Garros. In un comunicato inviato ai tennisti, l'Atp ha confermato le conseguenze dell'attuazione della legge sul pass vaccinale che vieta dal 24 gennaio agli atleti non vaccinati di partecipare a qualsiasi evento sportivo in Francia. Secondo l'Atp, c'è ancora qualche dubbio riguardo i tennisti che si sono recentemente ripresi dal Covid-19.

