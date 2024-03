Donatella Di Cesare: dopo la frase choc sull'ex Br Balzerani l'università avvia una valutazione

L'Università La Sapienza ha fatto sapere di aver avviato "un iter" di valutazione sulla "dichiarazione resa pubblica e poi rimossa dalla professoressa Donatella Di Cesare" dopo la morte dell'ex brigatista rossa Barbara Balzerani, scomparsa a 75 anni. La frase postata da Di Cesare, spiegano dalla Sapienza, "è stata trasmessa già da ieri alla valutazione e al giudizio dei competenti organi di Ateneo''. Del procedimento è stata informata anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Il caso dunque non è chiuso e il comportamento della docente sarà oggetto di valutazione ''sulla base di quanto previsto dalla normativa che regola il funzionamento dell'università", precisano dalla Sapienza.

Il caso è nato da un tweet con cui Di Cesare, docente ordinaria di filosofia, commentava la morte dell'ex brigatista Barbara Balzerani. "La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna".

Un post fin troppo empatico nei confronti dell'ex terrorista che non poteva passare inosservato. Anche perché Balzerani fu delle Br una figura importante: oltre a partecipare al sequestro Moro e all'agguato di via Fani, fu anche dirigente della "colonna romana" delle brigate rosse e non si pentì mai del suo operato all'interno del gruppo armato di estrema sinistra. Dopo le polemiche Di Cesare ha spiegato di essere stata fraintesa. "Non ho mai condiviso i metodi violenti - ha detto la filosofa - tutto quello che ho fatto o scritto, e il mio stesso insegnamento, dimostrano la mia più assoluta lontananza. Ritengo sia importante, sempre, il confronto aperto, democratico: nulla si risolve con la violenza".

Sbagliato, secondo la docente, ridurre la portata degli anni '70 al solo terrorismo. Nel post incriminato, chiarisce, "ho ricordato quella trasformazione radicale che molti di noi volevano negli anni '70, un mondo diverso senza ingiustizie e senza guerre. Ho molta difficoltà a stigmatizzare gli anni '70 come anni di piombo perché c'è stato in Italia molto altro".