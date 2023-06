Elon Musk è in Italia per incontrare Giorgia Meloni

"L'Italia sta scomparendo!", aveva sentenziato lo scorso aprile Elon Musk, il numero uno di Tesla e Twitter, commentando i dati Istat che delineavano il quadro demografico e il record negativo di nascite nel 2022 nel nostro paese. E a distanza di pochi mesi, il miliardario statunitense torna in Italia per incontrare gli esponenti del governo. La visita doveva restare riservata, ma i fotografi hanno sorpreso il tycoon statunitense e la notizia è trapelata.

Nella mattinata del 15 giugno, Musk si è recato, a bordo di una Tesla bianca con targa italiana, a Palazzo Chigi, dove ha incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un faccia a faccia durato circa un'ora. La visita, non annunciata, proseguirà nel pomeriggio quando l'imprenditore statunitense incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Probabilmente i due si vedranno prima del consiglio dei ministri di oggi, previsto alle ore 18. Al centro dei colloqui ci sono possibili investimenti di Musk in Italia.

L'imprenditore statunitense è impegnato in un tour in Europa che nelle prossime ore lo vedrà in Francia. Qui è atteso dal presidente Macron per parlare di veicoli elettrici.