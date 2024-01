Eurovision 2024, più di mille artisti svedesi chiedono l'esclusione di Israele

La partecipazione di Israele ai prossimi Eurovision "mina lo spirito del concorso e invia il segnale che i governi possono commettere crimini di guerra senza conseguenze". Questa la posizione espressa in modo netto da più di mille musicisti svedesi, firmatari di una lettera aperta pubblicata sul quotidiano Aftonbladet nella quale chiedono che Israele sia esclusa dalla competizione musicale 2024, prevista per l'inizio di maggio nella cittadina svedese di Malmo.

La lettera si appella alla Svt (l'emittente pubblica svedese) e all'European Broadcasting Union (Ebu): "Ci aspettiamo che siano coerenti con la loro posizione nei confronti dei paesi partecipanti che violano i valori democratici e i diritti umani" scrivono gli artisti.

"Un doppio standard"

"Il fatto che i paesi che non rispettano il diritto umanitario siano invitati a partecipare a eventi culturali internazionali banalizza le violazioni del diritto internazionale e rende invisibile la sofferenza delle vittime", asseriscono gli artisti, ricordando le oltre 25mila vittima palestinesi dall'inizio del conflitto, di cui 10mila bambini, la situazione umanitaria catastrofica, nonché il processo di accusa presso l'Aja per la violazione della Convenzione sul genocidio.

"Noi firmatari siamo 1.000 artisti che credono nella musica come forza unificante. L'Eurovision Song Contest è nato come progetto di pace con l'ambizione di unire paesi e cittadini attraverso la musica. Permettere a Israele di partecipare - si legge - mina non solo lo spirito del concorso, ma l'intera missione di servizio pubblico. Invia anche il segnale che i governi possono commettere crimini di guerra senza conseguenze. Pertanto, ci appelliamo all'Ebu: escludere Israele dall'Eurovision Song Contest 2024".

Israel bör bojkottas från eurovision. Annars dubbelmoral. https://t.co/vNUDdI4Atb — Göran Greider (@GreiderDD) January 29, 2024

I firmatari richiamano poi le precedenti esclusioni dall'Eurovision: "L'Ebu giustifica la sua posizione dicendo che l'Eurovision Song Contest è una competizione tra emittenti di servizio pubblico piuttosto che tra Stati.Tuttavia nel 2022 l'Ebu ha scelto di escludere la Russia dalla competizione a causa dell'invasione dell'Ucraina, e nel 2021 alle aziende bielorusse associate è stata negata la partecipazione alla competizione perché il paese ha violato le norme sulla libertà di stampa dell'Ebu".

"In meno di quattro mesi - ricordano i musicisti - circa 100 giornalisti palestinesi sono stati uccisi e alla stampa straniera è stato negato l'accesso a Gaza. Si tratta di uno dei più grandi attacchi alla libertà di stampa dei tempi moderni. Riteniamo che, consentendo la partecipazione di Israele, l'Ebu stia dimostrando un notevole doppio standard che mina la sua credibilità".

Svt ha risposto alla lettera con una nota, pubblicato sul proprio sito: "La sofferenza umana in questo conflitto profondamente complesso è terribile. Nessuno può rimanere indifferente alle condizioni di Gaza in questo momento o all'attacco di Hamas in Israele. Anche noi siamo preoccupati per questi sviluppi. Comprendiamo e rispettiamo il fatto che i gruppi stiano facendo sentire la loro voce". Ebu, l'ente europeo organizzatore dell'evento, non ha per ora rilasciato commenti.

Già in Finlandia, circa 1300 artisti hanno scritto all'emittente pubblica Yle esprimendo posizioni simili e chiedendo una sua presa di posizione affinché Israele non partecipi.

Per l'edizione di quest'anno, l'emittente nazionale islandese ha dichiarato che la sua decisione se partecipare o boicottare l'evento sarà presa dal vincitore del proprio concorso canoro, Söngvakeppnin, che si terrà a metà marzo. Nel 2019, l'Islanda fu multata perché nel corso di quell'edizione, tenutasi a Tel Aviv, il gruppo musicale di rappresentanza islandese aveva mostrato la bandiera palestinese.

Israele partecipa all'evento ininterrottamente dal 1973 e ha vinto la competizione quattro volte, nel 1978, 1979, 1998 e 2018.