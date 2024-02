Chi finisce davvero in carcere in Italia per non aver pagato le tasse

Quanta gente finisce realmente in carcere per non aver pagato le tasse? Il numero delle persone arrestate per violazioni penali di natura tributaria diminuisce, ma il gettito recuperato attraverso la lotta all'evasione fiscale aumenta. Certo, non necessariamente c'è un nesso inversamente proporzionale tra questi due fenomeni, tuttavia è importante segnalare che la lotta all'infedeltà fiscale produce risultati sempre più positivi, senza ricorrere a un inasprimento delle misure limitative alla libertà delle persone. Un segno di civiltà giuridica che rafforza nel nostro Paese il concetto dello Stato di diritto. A rilevarlo è l'Ufficio studi della Cgia.

Gli arresti per evasione fiscale in Italia

Analizzando la serie storica emerge che in Italia il numero minimo di arresti si è verificato nel 2016, dopodiché c'è stato uno sali scendi fino al 2021, anno in cui il numero di persone ''ammanettate'' per aver commesso un reato tributario ha toccato il picco massimo di 411. Nel 2022 (ultimo dato disponibile) il numero è sceso a 290. Diversamente, al netto dei risultati conseguiti nel 2020-2021, biennio caratterizzato dalla grave crisi pandemica, il recupero dell'evasione è stato di 20,2 miliardi nel 2022 e di 24,7 miliardi di euro nel 2023. Quali sono le cause che hanno assicurato questi ottimi risultati? In primo luogo l'applicazione della cosiddetta compliance; in secondo luogo l'introduzione della fatturazione elettronica e l'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi; in terzo luogo gli effetti dello split payment in capo a chi lavora con la Pubblica Amministrazione e del reverse charge per le aziende che operano, in particolare, nel settore delle costruzioni.



Anche la stima dell'evasione fiscale è in calo. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2021 (ultimo dato disponibile) l'evasione tributaria e contributiva presente in Italia era pari a 83,6 miliardi di euro, di cui 73,2 miliardi riconducibili alle entrate e 10,4 miliardi ai contributi. Va segnalato che il dato complessivo è sceso di ben 24,1 miliardi rispetto al 2016 (-22,4 per cento).

Se 100 euro incassati dall'erario, 11,2 euro vengono evasi

In Italia l'Ufficio studi della Cgia stima che l'evasione fiscale sia all'11,2 per cento. Vuol dire che a fronte di

100 euro incassati dall'erario, 11,2 euro rimangono indebitamente nelle tasche degli evasori. Le differenze territoriali sono molto marcate. Se in Calabria l'infedeltà fiscale è del 18,4 per cento, in Campania del 17,2 per cento e in Puglia del 16,8 per cento, nella Provincia Autonoma di Trento, invece, scende all'8,6 per cento, in Lombardia all'8 per cento e nella Provincia Autonoma di Bolzano al 7,7 per cento.

E' evidente, sottolinea la Cgia, che la lotta all'evasione passa anche attraverso l'azione repressiva che, nei casi previsti dalla legge, deve portare all'arresto di chi si rende responsabile di questi reati. Purtroppo, così come ha avuto modo di segnalare la Corte dei Conti, fino a ora non siamo stati in grado di ''misurare'' l'efficacia di questa attività punitiva. Infatti, non esiste alcuna analisi realizzata dall'Amministrazione fiscale o dal ministero della Giustizia in grado di valutare ex post gli effetti prodotti dall'azione repressiva del nostro fisco sia per quanto concerne le risorse recuperate sia in ordine alla deterrenza esercitata. Tuttavia, in Italia non abbiamo la necessità di istituire uno Stato di polizia tributaria per combattere l'evasione.

Per contrastare maggiormente l'evasione bisogna essere inflessibili, sempre secondo la Cgia, con chi è completamente sconosciuto al fisco e altrettanto decisi nei confronti di coloro che, sebbene ''targati'', fanno i furbi. Tutto questo, comunque, senza essere costretti a inasprire la disciplina penale tributaria con l'intento giustizialista di gettare in galera gli evasori e buttare la chiave. "Almeno fino a quando non ci verrà dimostrato - dicono gli artigiani mestrini - con dati alla mano, che il ricorso alla pena restrittiva della libertà personale risulti essere uno strumento in grado di dissuadere le persone a non fare il loro dovere fiscale e a recuperare le somme evase. Nel frattempo, riteniamo che per ridurre l'infedeltà fiscale e allinearci agli standard dei paesi europei meno interessati da questo fenomeno sia auspicabile mettere a punto in tempi rapidi un fisco meno aggressivo, più semplice, più trasparente e più equo, premiando chi produce, chi crea occupazione e genera ricchezza. Garantendo, allo stesso tempo - concludono - un gettito sufficiente a far funzionare la macchina dello Stato e per aiutare chi si trova in difficoltà".