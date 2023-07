Filippo Facci, è ufficiale: la Rai cancella il programma

La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti "I facci vostri", inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso - informa una nota di Viale Mazzini - l'amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il Direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 "I fatti vostri. La striscia quotidiana, nella quale il noto polemista avrebbe dovuto affrontare i temi del giorno, era stata annunciata da fine settembre prima del Tg2 delle 13.

Si conclude così una vicenda durata giorni, che aveva visto il giornalista di Libero Filippo Facci al centro delle polemiche dopo l'articolo di commento sull'accusa di strupro al figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa.

In particolare al giornalista era stata contestata una dichiarazione fatta nell'articolo, dove ha definito la ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa per violenza sessuale "indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache".

Frase sessista che ha scatenato immediatamente un'indignazione trasversale con in particolare le opposizioni che hanno spinto sull'incompatibilità tra le affermazioni del giornalista e la sua presenza nel servizio pubblico.

Continua a leggere su Today.it