Bufera su La Russa dopo le parole sulla ragazza che accusa il figlio di stupro

"Mi dispiace essere frainteso. Lo dico sinceramente. Io non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente, da padre, dopo averlo a lungo sentito, credo a mio figlio". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo le polemiche sollevate dalle sue dichiarazioni sull'indagine a carico di suo figlio, Leonardo Apache, di 19 anni, accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. La giovane, ex compagna di scuola di Leonardo La Russa, avrebbe riferito agli inquirenti di aver incontrato il giovane nel locale, di avere bevuto qualcosa insieme e poi essersi svegliata nuda e in stato confusionale nel letto del ragazzo (qui i dettagli).

Le parole di La Russa che hanno acceso la miccia

La Russa non ha dubbi sull'innocenza del suo terzogenito. "Dopo averlo a lungo interrogato - aveva dichiarato in una nota il presidente del Senato -, ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Sicura è la forte reprimenda per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato". E ancora, spiegava La Russa: "Di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall'avvocato estensore che - cito testualmente il giornale che ne dà notizia - occupa questo tempo 'per rimettere insieme i fatti'".

E poi: "Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio. Un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua. Inoltre - proseguiva la nota - incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie, la ragazza appariva assolutamente tranquilla". Il presidente del Senato aveva infine fatto notare che l'accusa di violenza sessuale nei confronti del figlio Leonardo presenterebbe anche una peculiarità: "È la prima volta che una persona accusata di un reato lo spiega alla presunta vittima" che dice di non ricordare nulla.

Schlein: "Frasi disgustose che minano la credibilità delle donne"

Parole, quelle di La Russa, che hanno innescato inevitabilmente la polemica politica. Durissimi i toni di Elly Schlein: "Al di là delle responsabilità del figlio, che sta alla magistratura chiarire, è disgustoso sentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne che denunciano una violenza sessuale a seconda di quanto tempo ci mettono, o sull'eventuale assunzione di alcol o droghe, come se questo facesse presumere automaticamente il loro consenso".

"La Russa è sconcertante - interviene Alessandro Zan, deputato Pd - la seconda carica dello Stato libera il figlio da ogni responsabilità, indagato in una vicenda delicata, di fatto pressando forze dell'ordine e magistratura e alimenta la narrazione tossica e perversa di colpevolezza delle vittime di violenza sessuale". Per Debora Serracchiani (Pd) "La Russa è fuori controllo", mentre secondo Leonelli (Azione) "non può continuare a fare il presidente del Senato".

"Non accuso nessuno, ma credo a mio figlio"

Insomma, sulla seconda carica dello Stato si è abbattuta una vera e propria buriana. Tanto che a stretto giro è arrivato il dietrofront: "Sono stato frainteso" dice La Russa. "Io non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente, da padre, dopo averlo a lungo sentito, credo a mio figlio. Per il resto, sottolineo il mio rispetto per gli inquirenti e il desiderio che facciano chiarezza il più celermente possibile. Leonardo ha nominato un suo difensore e da ora toccherà a quest'ultimo decidere se e quando intervenire".

