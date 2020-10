Chiusure anticipate per bar e ristoranti, massimo 4 per tavolo e assembramenti vietati: l'ordinanza anti-covid per Latina 

Chiusure a mezzanotte per bar e ristoranti, numero massimo di persone per le feste private (20) e per quelle sedute ad un tavolo di un locale (4), oltre al divieto di assembramenti e le entrate contingentate: queste sono soltanto alcune delle misure restrittive adottate nella provincia di Latina. Dopo l'alto numeri di contagi degli ultimi giorni, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un'ordinanza che prevede misure extra di contenimento.

Le misure entreranno in vigore alla mezzanotte di oggi con la pubblicazione sul Burl e prevedono una durata di due settimane. Vediamo quali sono nel dettaglio.

Coronavirus, l'ordinanza per Latina: tutte le misure

Come si legge nella nota dell’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, la decisione di prendere delle misure ad hoc per la provincia di Latina è una conseguenza dell'aumento dei contagi: tenuto conto dell’incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155% e in relazione alle note della Asl di Latina del 7 di ottobre, è stata firmata oggi l’ordinanza del Presidente che per due settimane consecutive, a decorrere dalla data di pubblicazione, ordina le seguenti ulteriori misure relative al territorio della Provincia di Latina: