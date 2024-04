Il video che ha "rotto" l'algoritmo di TikTok: centinaia di milioni di visualizzazioni (senza un perché)

Nell'epoca di internet e dei social network, il funzionamento degli algoritmi che regolano l'andamento di post e video rimane un grande mistero. Le giuste parole chiave, un filmato accattivante e ben realizzato, o una canzone orecchiabile, sono tutti fattori che possono rendere un contenuto virale e in grado di accumulare milioni di visualizzazioni. Inoltre, quando l'algoritmo non basta più, è possibile stimolare la propria visibilità con le sponsorizzazioni a pagamento. Tuttavia, escluse quelle poche regole ben note, esistono dinamiche totalmente sconosciute a noi "semplici" utenti, meccanismi ignoti che trasformano un semplice video in un "fenomeno" social, senza un apparente motivo. È il caso dell'ultimo filmato postato su TikTok da Leah Halton, una modella australiana: postato sul suo account ufficiale lo scorso 6 febbraio, il contenuto ha raggiunto in pochissimo tempo le 600 milioni di visualizzazioni (nel momento in cui vi scriviamo sono 683 milioni), superando i 45 milioni di like e il milione di interazioni. Di fatto uno dei video più visti su TikTok.

Il video virale (senza un perché)

Cosa c'è di tanto speciale in questo video? In realtà nulla. La clip di 12 secondi parte con un primo piano molto ravvicinato della modella 23enne, con l'inquadratura che poi si allarga, mostrando la giovane alla guida mentre canta un breve estratto del brano "Praise Jah in the Moonlight" di YG Marley. Un filmato come molti altri che vengono pubblicati sui social, che però stavolta ha "rotto" in qualche modo le dinamiche che siamo abituati a vedere quotidianamente. Un successo senza apparenti motivazioni che ha attirato l'attenzione dei media internazionali.

Chi è Leah Halton

Nome completo: Leah Lucia Halton, la ragazza protagonista del video è una modella e influencer di 23 anni originaria di Melbourne, in Australia. Ovviamente, una parte di questo successo deriva non solo dalla bellezza della 23enne ma anche dalla grande platea di fan che la seguono sui diversi social. Fidanzata da tempo con Adrian, la giovane condivide con gli utenti esperienze di vita quotidiana e consigli sul fitness. Divenuta celebre prima su YouTube, dove ha accumulato oltre un milione di abbonati, il vero successo lo ha raggiunto proprio con il suo profilo TikTok @looooooooch, dove conta 6,8 milioni di follower e i suoi contenuti accumulano costantemente decine di milioni di visualizzazioni. Al momento il suo patrimonio netto ammonta a cinque milioni di dollari.

I precedenti

Come detto a inizio articolo, il video della modella australiana è uno dei più visti su TikTok, ma non "il" più visto. Il record è ancora detenuto dalla clip pubblicata nel 2019 dal content creator Zach King, arrivata a 2 miliardi di visualizzazioni, ma in questo caso il contenuto era molto più elaborato. Nel video il giovane, sicuramente grande fan di Harry Potter, vola su una scopa vestito come il mago reso celebre da libri e film, in un curioso montaggio che ha riscosso un successo incredibile. Un precedente più simile a quello di Leah Halton è quello del video virale pubblicato nel 2020 dalla giovane Bella Poarch. Anche in questo caso il filmato era semplicissimo: la base musicale di "M to the B" di Millie B e la protagonista in primo piano che canta in playback. Eppure, la clip ha superato le 800 milioni di visualizzazioni, seguendo dinamiche fuori dalle regole che conosciamo.

Non conoscendo il completo funzionamento dell'algoritmo possiamo solo basarci sui meccanismi che di solito rendono virale un video. Nella maggior parte dei casi si crea una sorta di effetto tsunami, più il contenuto viene visto più aumenta la possibilità che compaia sulle bacheche. I commenti e le condivisioni contribuiscono ad aumentare la portata, con il video che arriva ad essere presente su ogni piattaforma, dove viene visto e rivisto, ma non all'infinito. Arriva un momento in cui questo fenomeno si blocca, ma considerata la platea raggiunta dalla clip di Leah Halton, è probabile che i suoi numeri, già vertiginosi, siano destinati ad aumentare ancora.