Un euro in più per poter dividere una crêpe: la denuncia è virale

La quantità rimane la stessa, ma il prezzo inspiegabilmente lievita. Due turisti si sono visti curiosamente addebitare un euro in più per aver diviso una crêpe alla nutella. E la cosa surreale è che il costo di questa "divisione" viene scritto nero su bianco sullo scontrino dell'esercente. La storia arriva da Lecce e il locale "incriminato" si troverebbe a ridosso della centralissima Piazza Sant'Oronzo. La testimonianza è stata condivisa dal gruppo Facebook "Vivere Lecce", pagina che raccoglie testimonianze e impressioni sul capoluogo salentino.

Un post che ha scatenato immediatamente un gran numero di commenti e che è diventato immediatamente virale. "Ci toccherà portare sempre con se un coltello per dividere rustico, pasticciotto o fruttone!" scherza un utente. Qualcuno giustifica il prezzo con il fatto che il bar abbia dovuto usare un altro piattino e altre posate, che vanno comunque poi lavate. Altri rammentano che il prezzo di questa operazione non può ammontare a un euro: "Si sfrutta in maniera pidocchiosa il cliente, una volta era una cortesia oggi è un prezzo aggiunto, in ogni lavoro c è quella richiesta da parte del cliente... paziente... che porta perdita di tempo ed energie... eppure nessuno pretende un euro in aggiunta anche per rispondere a una domanda inutile".

Per la maggior parte degli utenti il costo è comunque esagerato, soprattutto perché nessuno era stato avvisato del piccolo sovraprezzo.

Continua a leggere su Today.it...