Il Papa benedirà le coppie gay, ma "non sarà un matrimonio"

Una luce verde a metà. Il Vaticano con il documento "Fiducia supplicans", approvato dal Papa, apre in buona sostanza alla benedizione delle coppie dello stesso sesso ma al di fuori di qualsiasi ritualizzazione.

“Il cuore di un pastore - scrive il direttore editoriale del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli - non può restare indifferente di fronte alle persone che si avvicinano a lui chiedendo umilmente di essere benedette, qualunque sia la loro condizione, la loro storia, il loro percorso di vita".

“Questa consapevolezza di fondo traspare in "Fiducia supplicans", la Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede sul senso delle benedizioni, che apre alla possibilità di benedire coppie irregolari, anche dello stesso sesso, chiarendo con nettezza - continua Tornielli- che benedire in questo caso non significa approvare le loro scelte di vita, e ribadendo pure la necessità di evitare qualsiasi ritualizzazione o altri elementi che possano imitare anche lontanamente un matrimonio".

Il testo, secondo la Santa Sede, rende concrete, dieci anni dopo, le parole scritte da Papa Francesco in “Evangelii gaudium”: "La Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa’”.

Insomma benedizione sì, ritualizzazione no. Un'impostazione che viene ribadita anche dal prefetto del dicastero della Dottrina della Fede Victor Manuel Fernandez che precisa che la Dichiarazione Fiducia supplicans “resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico o benedizioni simili a un rito liturgico che possano creare confusione”.

Di fatto è però un piccolo passo avanti che segue a quello di un mese fa in cui il Papa aveva di fatto aperto al battesimo dei figli di coppie dello stesso sesso.

Continua a leggere su Today.it...