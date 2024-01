Lotteria Italia 2023 2024: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo

Lotteria Italia, ci siamo! Manca poco all'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 2024, oggi sabato 6 gennaio 2024. Un appuntamento ormai tradizionale nel giorno dell'Epifania. Ecco le estrazioni dei tanti biglietti fortunati della Lotteria Italia 2023 2024. Come ogni anno l’estrazione finale dei premi di prima categoria avviene durante la puntata speciale della trasmissione "Affari Tuoi". Seguiremo tutta la serata in diretta su questa pagina dalle 20.30. È possibile acquistare i biglietti cartacei della Lotteria Italia 2023 fino alle ore 21 del 6 gennaio 2024. A trovarli, perché come sempre i tagliandi vanno a ruba.

Biglietti vincenti Lotteria Italia 6 gennaio 2024

Il primo premio di prima categoria è da 5 milioni di euro. L'importo degli altri premi sarà determinato solo oggi, giorno dell’estrazione, dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti. Non è quindi ancora possibile dire a quanto ammontano il secondo premio, il terzo premio e tutti gli altri. Lo stesso vale per i premi di seconda ed eventualmente terza categoria.

Lotteria Italia 2023 2024: biglietti vincenti di prima categoria

L'estrazione in diretta su Today.it sabato 6 gennaio 2024

Lotteria Italia 2023 2024: biglietti vincenti di seconda categoria

L'estrazione in diretta su Today.it sabato 6 gennaio 2024 (qui elenco completo, quando sarà disponibile, a tarda sera o nella notte)

Lotteria Italia 2023 2024: biglietti vincenti di terza categoria

L'estrazione in diretta su Today.it sabato 6 gennaio 2024 (qui elenco completo, quando sarà disponibile, a tarda sera o nella notte)

Lotteria Italia: quanto si vince e il regolamento completo

La Lotteria Italia è regolamentata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne disciplina le modalità di partecipazione, di vincita e di richiesta riscossione sia dei premi. La storia delle lotterie viene da lontanissimo. A Milano nel 1449 si tenne la prima lotteria italiana: il biglietto costava un ducato.

È con gli anni '50 del '900 che il gioco della Lotteria entra nella sua fase più vicina alle lotterie odierne sia nello spirito che nelle finalità. Nel 1955 nasce con decreto del Ministero delle Finanze la Lotteria Italia abbinata a importanti trasmissioni televisive di successo, da "Fantastico" a "Carramba! Che Fortuna", da "Ballando sotto le stelle" a "La prova del cuoco", da "Affari Tuoi" a "Soliti Ignoti".

Dov'è il numero vincente sul biglietto della Lotteria Italia

Il numero di serie dei biglietti vincenti di premi di prima categoria è comunicato all’interno della trasmissione Affari Tuoi. Poi tutti i numeri dei biglietti vincenti vengono riportati sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sul sito della Lotteria Italia, oltre che su giornali come Today.it.

In un biglietto normale, cartaceo, il numero di serie si trova nell’area in basso:

In un biglietto comprato sul web il numero di serie del biglietto si trova anche nel promemoria di gioco, come indicato nella seguente immagine:

Come riscuotere le vincite della Lotteria Italia 2023 2024

Il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire "a rischio e pericolo" del possessore) all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure a qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. Si dovrà presentare la seguente documentazione: documento d'identità; codice fiscale; iban del conto sul quale accreditare la vincita, che viene pagata solitamente entro 45 giorni.