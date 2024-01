Lotteria Italia e biglietti vincenti "da comprare in autogrill": come stanno davvero le cose

La fortuna fa sosta in autogrill. Lo vuole la tradizione, lo confermano i dati, ne sono sempre convinti gli italiani, a quanto pare. Le aree di servizio si confermano una delle scelte migliori per acquistare un biglietto della Lotteria Italia. Anche nell'edizione del 2023 uno dei cinque premi di prima categoria è andato a un tagliando acquistato in autostrada. Si tratta dell'Autogrill "Campagna Nord", situato sulla Salerno-Reggio Calabria, dov'è andato il secondo premio da 2,5 milioni di euro. Anche vari premi di seconda categoria e terza categoria della Lotteria Italia 2023 2024 sono andati a chi ha comprato il biglietto in un'area di servizio.

Una credenza che si autoalimenta

Ovviamente è una credenza che si autoalimenta, quella delle aree di sosta come luogo "giusto" per comprare i tagliandi più fortunati. Se un tagliando su nove circa viene acquistato lì, ci sono buone probabilità che qualche vincita milionaria e molte vincite "minori" facciano capolino tra quei biglietti.

Le vincite in area di servizio sono in ogni caso una costante della Lotteria Italia: lo dicono i dati. Basti pensare che anche lo scorso anno il secondo premio era andato alla stazione "Tiburtina Sud", situata nel tratto romano della A24. Nell'edizione 2021, ricorda Agipronews, il terzo premio da due milioni era andato all'Autogrill "Flaminia Ovest", situato a nel comune di Magliano Sabina. Andando ancora più indietro, dal 2012 a oggi nelle rivendite autostradali sono stati vinti ben oltre 30 milioni di euro. Quest'anno il 12% dei tagliandi (poco più di 800mila) è stato staccato nelle aree di servizio.

A vendere il maggior numero di biglietti è stata la Rete Lotterie Nazionali (bar, edicole, tabaccai lottisti e tabaccai non lottisti) con il 64,5%; le aree di servizio si attestano al 12%, i tagliandi online sono il 2,2% del totale, mentre il 20,9% è riconducibile ad altri distributori.

Come riscuotere le vincite della Lotteria Italia

Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero. Il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire "a rischio e pericolo" del possessore) all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure a qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. Si dovrà presentare la seguente documentazione: documento d'identità; codice fiscale; iban del conto sul quale accreditare la vincita, che viene pagata solitamente entro 45 giorni.

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del bollettino ufficiale. Sei mesi di tempo, non pochi. Ma negli ultimi vent'anni si conta un totale di quasi 31 milioni di euro caduti nel dimenticatoio. Il caso più eclatante è quello del 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a essere snobbato. L'ultimo episodio milionario risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata. L'abitudine a non controllare il proprio biglietto non ha abbandonato gli italiani neanche nel 2022: circa mezzo milione di euro mai riscosso.