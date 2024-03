"Neonazista nell'animo": Meloni querela Canfora. L'appello: "Attacco alla libertà di pensiero"

Si terrà il 16 aprile l'udienza preliminare che vede il professor Luciano Canfora a processo per diffamazione dopo la querela della premier Giorgia Meloni.

"Neonazista nell’animo": questa l'espressione incriminata, pronunciata dallo storico e filologo nell'aprile del 2022, nel corso di un incontro sulla guerra in Ucraina in liceo barese. "Una querela non gliela toglie nessuno", aveva annunciato già all'epoca la presidente del Consiglio parlando di "parole inaccettabili" soprattutto perché "pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a giovani studenti".

In aula, il professore emerito dell'Università di Bari sarà difeso dall'avvocato Michele Laforgia, mentre la premier ha scelto come legale il sottosegretario Andrea Del Mastro.

Cittadini e associazioni: "Piena solidarietà al professore"

In sostegno del professor Canfora, più di 250 cittadini e una trentina di associazioni hanno presentato un appello: "L'opinione da lui espressa in quella circostanza può essere discussa, non certo ritenuta del tutto infondata oppure motivata da una semplice volontà denigratoria", scrivono i firmatari e, dunque, "sulle idee e sui sentimenti dell'onorevole Meloni va ricompreso nel legittimo esercizio della critica politica".

"Desideriamo manifestare la nostra piena solidarietà con Luciano Canfora non soltanto perché stimiamo profondamente la sua levatura di studioso, ammiriamo la sua indiscutibile onestà intellettuale e la sua passione civile, ma anche perché siamo consapevoli che il bersaglio ultimo dell'azione legale intrapresa dall'on. Meloni è il diritto costituzionalmente garantito alla libertà di pensiero e di opinione", affermano.