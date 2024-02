È morta Marina Bulgari: addio alla regina del gioiello

Lutto nel mondo della moda. Si è spenta all'età di 93 anni Marina Bulgari, figlia di Costantino e nipote di Sotirios, l'argentiere greco noto per aver fondato nel 1984 la storica maison di via Condotti, a Roma. Nata nel 1930, ha da subito seguito le orme del padre, condividendo la passione per i gioielli e gli accessori di lusso. Energica e determinata, dopo aver fatto parte dell'azienda di famiglia per diversi anni, nel 1976 decise di lanciare un marchio tutto suo: Marina B.

Una donna forte, "straordinaria e visionaria", come l'ha descritta una delle nipoti, Laura Calissoni Colnaghi, figlia di Anna, intervistata dall'Ansa: "Mi ha insegnato il coraggio e la determinazione. Era una designer eccezionale che ha portato tante innovazioni nel settore della gioielleria. Io non vivo a Roma, vengo dalla Brianza. Non sono nel campo dei gioielli, perché mio marito Giuseppe Colnaghi, scomparso 20 anni fa, è stato il fondatore di una delle più importanti industrie tessili italiane. Ora diretta da me, da due dei mie tre figli, assieme a tutti i nostri manager".

"Marina era una donna incredibile - ha aggiunto - sotto molti aspetti. Se si considera che era nata negli anni Trenta, un periodo difficile per il mondo femminile. Ma la sua vita era sempre proiettata nel futuro. Era all'avanguardia su tutto. Era capace di contornarsi sempre di figure eccezionali. Quando ha organizzato le sue mostre ha chiamato Gae Aulenti. Quando si è appassionata alla vela si è affidata a uno skipper del calibro di Agostino Straulino, il più grande velista italiano di sempre, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952. A sua volte lei è stata campionessa di vela nel 1973 categoria One Tonner".

Il lavoro di Marina Bulgari l'ha resa celebre in tutto il mondo, con i suoi gioielli che sono stati indossati da star del calibro di Sophia Loren o Ivana Trump. Dopo aver aperto il primo showroom a Ginevra nel '78, Marina iniziò ad aprire boutique tra l'Italia e l'Europa: prima e Roma e Milano, e poi a Parigi. Come designer, oltre allo stile unico dei suoi gioielli, prettamente geometrico, Marina B ha introdotto tecniche innovative, come il "giunto cardanico", per legare fra loro le pietre preziose. Nel 1980 sviluppò un nuovo taglio delle pietre, divenuto iconico, The Chestnut, un sorta di triangolo smussato. Nel 1986 il "viaggio "oltre oceano, con l'apertura della boutique in Madison Avenue, a New York. Nel 2017 Guy Bedarida acquisì la quota di maggioranza della sua azienda, ma lei rimase dentro come direttore creativo. Dopo la morte del marito, un medico deceduto in un incidente stradale, si è chiusa a vita privata.