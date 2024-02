Col motorino in autostrada e tangenziale: c'è il via libera

Sì al motorino in autostrada, ma non deve essere un "cinquantino".

L'approvazione di un emendamento della Lega al codice della strada fa sì che i motocicli 125 cc (dai 120) potranno circolare anche su autostrade e tangenziali, purché siano guidati da un maggiorenne. Parlano di "intervento di buonsenso atteso da anni, che allinea il nostro paese al resto dell’Europa e che, a parità di prestazioni, semplifica la vita a famiglie e utenti delle due ruote. Ora avanti tutta con l’approvazione finale in Parlamento per sanare un’anomalia tutta italiana", i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto.

Da molti anni la possibilità di imboccare un'autostrada su una moto o uno scooter è regolata dal secondo comma dell'articolo 175 del Codice della strada, e per chi non rispetta le regole le multe vanno da un minimo di 42 a un massimo di 173 euro, con 2 punti tolti sulla patente di guida e l'obbligo di abbandonare l'autostrada alla prima uscita.

In passato, quando i mezzi a due ruote non avevano un livello di sicurezza e prestazioni, anche in frenata, paragonabile ai veicoli moderni, era comprensibile che la soglia minima di cilindrata per accedere in autostrada con scooter o moto fosse relativamente alta, per gli standard attuali la soglia si può abbassare senza rischi per la sicurezza. Il codice della strada vietava, fino all'emendamento citato a inizio articolo, la circolazione in autostrada a:

moto o scooter con motore endotermico di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici;

moto o scooter con motore elettrico di potenza inferiore a 11 kW (15 Cv).

Ora, tempi tecnici permettendo, si cambia.