"Viaggi gratis tutto l'anno": l'offerta fake corre su WhatsApp

"Congratulazioni, ce l'hai fatta. Hai vinto una carta regalo Trenitalia per un anno di viaggio gratuito". Una scritta del genere farebbe felice chiunque. Peccato però, che si tratti di una truffa, una promozione fake che negli ultimi giorni è tornata a circolare tramite WhatsApp e che promette appunto, a nome di Trenitalia, la possibilità di viaggiare gratuitamente per un anno intero rispondendo a un semplice questionario.

Trenitalia: "Offerta fake"

Troppo bello per essere vero, ma per smascherare l'iniziativa fraudolente è stato necessario l'intervento della stessa Trenitalia: "Si tratta di un'offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia. Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti. Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostri canali social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali. Questa promozione - ribadisce la società - non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia".

Come funziona la truffa

Altro che viaggiare gratis per un anno. La promozione nasconde in realtà un meccanismo già noto, il cosiddetto phishing, ossia la strategia di ricavare i preziosi dati degli utenti (o in alcuni casi somme di denaro) spacciandosi per aziende o enti autorevoli. Una tecnica che permette di conquistare la fiducia dei consumatori meno esperti, anche con l'utilizzo dei loghi ufficiali e di un linguaggio proprio di questo genere di promozioni. Come spiegato anche dal sito Butac, questo genere di truffa funziona sempre nel medesimo modo: un link funzionante soltanto da smartphone (perché i pc segnalerebbero la truffa e la pagina risulterebbe irraggiungibile), con una serie di domande banali che serviranno per ottenere il fantomatico premio.

Ovviamente, alla fine del quiz, l'utente viene incredibilmente dichiarato vincitore e, dopo aver inserito diversi dati personali (dal nome e cognome al codice fiscale, fino al numero di telefono), deve soltanto attendere il premio. Premio che, ovviamente, non arriverà mai. Anzi, a festeggiare sarà il truffatore. In questi casi è sempre consigliabile cambiare ogni password degli account rilasciati e di bloccare eventuali carte di credito di cui sono stati forniti gli estremi. Ricordiamo, come sempre, che Trenitalia (così come altre aziende ed enti) non utilizza questo genere di canali per offrire le proprie promozioni, tanto meno quiz su piattaforme sconosciute che riconducono a falsi profili social.