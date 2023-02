A San Valentino spunta un'opera di Banksy contro la violenza domestica: smantellata

Nel giorno dedicato all’amore spunta una nuova opera dell'artista di strada Banksy, questa volta contro la violenza domestica. Il dipinto intitolato 'Mascara di San Valentino' è apparso questa mattina, martedì 14 febbraio 2023, su un muro bianco di una cittadina di Margate, nella contea del Kent, nell'Inghilterra sud-orientale.

L'opera raffigura una tipica casalinga degli anni '50, con tanto di grembiulino e guanti gialli utilizzati per lavare i piatti, intenta a spingere il marito in un congelatore orizzontale (questo non è dipinto, è reale ed è stato posizionato davanti al muro). La donna sorride, anche se le manca un dente e ha un occhio gonfio. Dal congelatore spuntano le gambe dell’uomo mentre lì davanti sono posizionati altri rifiuti (sempre reali): una sedia bianca di plastica rotta, una cassetta blu e una bottiglia di birra vuota. Il dipinto è stato rivendicato su Instagram dall’artista. Poche ore dopo la sua apparizione, l’opera è stata in parte smantellata. Il congelatore orizzontale e gli altri oggetti reali posati a terra, parti integranti dell’opera, sono stati rimossi.